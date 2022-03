Wenn Anleger rote Vorzeichen in ihrem Depot sehen, löst das ein ungutes Gefühl aus. Vor allem, wenn die Gesamtperformance betroffen ist. Schließlich handelt es sich um die eigenen Investments – das eigene Geld, welches gerade weniger wird. Am wichtigsten ist generell: nicht in Panik geraten. Doch noch besser, wenn Anleger ihre Investments so wählen, dass sie auch durch Krisenphasen ohne große Verluste kommen.

Mit Megatrends lässt sich auch in solchen schwierigen Marktphasen punkten. Das beweist derzeit das Musterdepot von Cashkurs*Trends, das voller durchdacht ausgewählter Zukunftstrend-Aktien ist. Während etwa der DAX in den vergangenen zwei Wochen über 10 Prozent eingebüßt hat, haben Cashkurs*Trends-Mitglieder ein deutliches Plus verbucht. 8,5 Prozent hat das Musterdepot seit Beginn des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine und der damit verbundenen Unsicherheit an den Märkten zugelegt. Das Musterdepot hat aber nicht nur den DAX, sondern auch den Weltaktienindex MSCI World deutlich hinter sich gelassen (siehe Chart).

(Performancevergleich des Cashkurs*Trends-Musterdepots, Bildquelle: cashkurs-trends.de)

Auch langfristig vor dem Markt

Die starke Performance ist keinesfalls eine Eintagsfliege, sondern eine Fortsetzung der vorherigen Outperformance. Auf Sicht von zwei Jahren steht eine Performance von 38,8 Prozent plus zu Buche. Selbst der Ausverkauf bei Tech-Aktien konnte an der Outperformance des Cashkurs*Trends-Musterdepots nichts ändern. Zum Vergleich: beim DAX wären aus 100 Euro im gleichen Zeitraum 97,57 Euro geworden. Der MSCI World konnte ebenfalls nicht mit dem Musterdepot mithalten. Mitglieder, die das Musterdepot in den vergangenen zwei Jahren 1:1 nachgebildet haben, haben den Weltaktienindex um rund 10 Prozentpunkte geschlagen.

Kurzfristige Stabilität UND langfristige Outperformance

Die Performance des Cashkurs*Trends Musterdepots zeigt, dass Wachstumsaktien derzeit zwar medial nicht die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, bei der richtigen Auswahl der Einzeltitel aber auch in schwierigen Phasen Stabilität oder gar positive Renditen ins Depot bringen können. Insbesondere für langfristige Investment ist es wichtig, weiterhin nicht in Panik zu geraten, sondern einen kühlen Kopf zu bewahren. Bei Cashkurs*Trends suchen wir gezielt nach Anlagemöglichkeiten und greifen zu, wenn sich attraktive Chancen ergeben – für die kurzfristige, vor allem aber für die langfristige Outperformance.



Hinweis :

Dieser Artikel erschien zuerst am 08.03.2022 im freien Blog Cashkurs-trends.de. Dort finden Sie weitere spannende Artikel zu und Einblicke in Trendinvestments an der Börse aber auch zu aktuellen Themen.