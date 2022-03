Kaum ein Land ist derzeit so abhängig von Gas und Öl aus Russland wie Deutschland - und das zeigt sich derzeit besonders beim Dax, der eine Art Spielball von Putin geworden ist! So hat der Dax seit Beginn des Ukraine-Kriegs überproportional an Marktkapitalisierung verloren, Investoren ziehen Gelder aus Deutschland und Europa ab wie nie zuvor. Der heutige Handelsverlauf beim Dax zeigt das mustergültig: zunächst stieg der deutsche Leiitndex stark an und übersprang sogar die 14.000er-Marke, nachdem der russische Präsident von Fortschritten bei den Gesprächen mit der ukrainischen Regierung fabulierte. Aber alle Fakten "am Boden" sprechen gegen die Aussagen Putins - und so verflog die zwischenzeitliche Euphorie bei Dax & Co wieder..

Hinweis aus Video: "Wie umgehen mit Putin? Christian Rieck mit spieltheoretischen Ansätzen"

Das Video "Dax und Deutschland als Spielball von Putin!" sehen Sie hier..