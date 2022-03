Der rasante Ölpreisanstieg spülte auch die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns über die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar. Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie der Hess Corp. jedoch zwischenzeitlich zum Rückzug. Nach dem Test einer wichtigen Unterstützung scheint die Aktie nun allerdings wieder einen neuen Anlauf in Richtung 100 US-Dollar unternehmen zu wollen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Hess Corp. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht ist seit Mitte Januar der Versuch der Aktie zu beobachten, das Widerstandscluster 90 US-Dollar / 92,7 US-Dollar aufzubrechen. Ein signifikanter Vorstoß blieb jedoch bislang aus. Stattdessen verschob sich die Grenze des Widerstandsbereiches auf 94,5 US-Dollar. Kurzum. Hess muss nachhaltig über die 94,5 US-Dollar ausbrechen, um das Chartbild zu klären. Gleichzeitig gilt es, Rücksetzer im besten Fall auf 83,5 US-Dollar zu begrenzen. Die zentrale Unterstützung verorten wir auf 80 US-Dollar. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

In der Folgezeit gelang es der Aktie, die Hürde bei 94,5 US-Dollar zu überwinden. Das daraus resultierende Kaufsignal ebnete dem Wert den Weg in Richtung 100 US-Dollar. Zwar konnte die Aktie in den dreistelligen Kursbereich vordringen, doch darüber festsetzen konnte sie sich nicht.

Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie der Hess Corp. zum (temporären) Rückzug.

Infolgedessen wurde noch einmal die wichtige Unterstützung von 90 US-Dollar erfolgreich getestet und verteidigt. Damit könnte der Grundstein für einen erneuten Aufwärtsimpuls gelegt worden sein. Um dieses Szenario weiter voranzutreiben, muss die Aktie die Zone 100 / 103 US-Dollar nachhaltig überschreiten. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollten Rücksetzer im besten Fall auf 90 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es hingegen unter die 84 US-Dollar oder gar 80 US-Dollar gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.