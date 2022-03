Es ist nicht davon auszugehen, dass selbst mit einem Waffenstillstand in der Ukraine die Welt wieder die alte sein wird. Geopolitisch sehen wir an allen Fronten Eskalationen. Neue Visa-Schranken der USA gegen chinesische Politiker und die mit den USA verbündeten Vereinigten Arabischen Emirate rollen Assad ausgerechnet jetzt, wo syrische Kämpfer in die Ukraine geschickt werden, um den russischen Krieg dort zu unterstützen, den roten Teppich aus. Microsoft meldet einen Hackerangriff, während Russland trotz Sanktionen und SWIFT-Ausschluss weiter Zinsen in Dollar auf seine Auslandsschulden zahlt – mutmaßlich bezahlt mit Geld aus Offshore-Konten.

Der Preis für die Ölsorte Brent ist wieder bei 120 Dollar angelangt. Damit kostet Öl wieder 20 Dollar mehr als noch vor einer Woche, auch weil die Zahl der Befürworter in der Europäischen Union eines Öl-Embargos gegen Russland wächst. Geopolitisch bleibt gerade kein Stein auf dem anderen und die Folgen daraus werden erst sehr viel später in ihrem vollen Ausmaß zu erkennen sein.

Dennoch kommt die Volatilität am Aktienmarkt nach den Ausschlägen direkt nach Kriegsausbruch wieder deutlich zurück. Tatsächlich ist es so, dass die Aktienmärkte mit Blick in die Historie jetzt noch einmal eine kräftige Rally starten können. Erst nach der Invertierung der Zinskurve bildet der S&P 500 normalerweise ein Hoch aus, bevor die US-Wirtschaft dann sechs bis sieben Monate später in eine Rezession fällt.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.