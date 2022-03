DAX – kommt nicht unerwartet ins Stocken

Gold konnte zwar die steile Anstiegsbewegung erwartungsgemäß nicht halten und auch der Aufwärtstrend wurde gebrochen, trotzdem versucht sich das Edelmetall auf dem jetzt erreichten Niveau zu stabilisieren. Die Indikatoren beginnen in den überverkauften Bereich zu fallen. Allerdings wirkt noch das Verkaufssignal des MACD-Indikators. Somit kommt den nächsten Tagen eine besondere Bedeutung zu. Sollte das jetzt erreichte Niveau nicht gehalten werden, rückt die nächste Unterstützung wieder in den Fokus.

Nach der aktuell noch immer laufenden Erholungsbewegung kommt der DAX derzeit etwas ins Stocken. Das ist bei einer solchen Formation (wenn es sich um ein V handelt) nicht ungewöhnlich. Das Kaufsignal des MACD-Indikators dürfte noch Wirkung zeigen. Die anderen Indikatoren laufen so langsam heiß. Die Saisonalität zeigt noch einen kurzen Knick nach unten, bevor es dann statistisch nach oben gehen sollte. Die Umsätze sind, abgesehen vom großen Options- und Futures-Verfallstag, weiter rückläufig. Von Euphorie kann am Markt also keine Rede sein. Die Marktteilnehmer verhalten sich derzeit eher zurückhaltend. Trotzdem sollte der DAX zumindest bis in den Bereich der Widerstandszone wieder vordringen können.

