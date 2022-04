Es war wirklich knapp für die Performance des Monats März. Gestartet mit 14.404 Punkten und damit schon mit einem leichten Abschlag zum letzten Februartag (14.461), begann etwas, was Europa und die Welt erschütterte - ein Krieg. Um rund 2.000 Punkte fiel der DAX und begann dann sehr schnell ein Reversal.

Es führte uns sogar auf Monatssicht in die Pluszone und bis auf 80 Punkte an die runde 15.000er-Marke heran. Dort drehte das Momentum wieder. Bereits zur Wochenmitte sahen wir fallende Notierungen, die sich gestern fortsetzten. Direkt zum Handelsstart hätte sich der Mittwoch noch als ein kurzer Konsolidierungstag herausstellen können, doch ab 14.732 Punkten war der erste Schwung auch schon raus. Genau dort analysierten wir eine Gegenbewegung, die ich auch entsprechend handelte:

20220331 DAXtrade Umkehrformation

Anschliessend fielen die Notierungen in die Kurslücke zurück und schlossen diese dann auch bis zum Mittag. Es wurde später sogar das Tief vom Mittwoch und über mehrere Stunden als Unterstützung etabliert.

Da der der US-Handel ebenfalls schwach begann und vor allem der Nasdaq unter Druck geriet, drückte dies noch einmal auf die Stimmung. Das Thema "Bezahlung der Gaslieferungen als Russland" und die Teuerung in der Bundesrepublik verbreiteten weitere Sorgen am Markt, ebenso wie die leicht gestiegenen wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (um 14.000 auf 202.000).

Der Index rutschte am Nachmittag dann noch in das Gap vom Dienstag und schlossen auch diese Kurslücke. Mit einem Tagestief aus dem Handel zu gehen, war das Ergebnis und ein negatives Signal. Es schloss sich an die Abwärtstendenz des Vortages an und kann wie folgt dargestellt werden:

20220331 DAX Xetra Donnerstagabend

In diesem Chartbild sieht man auch deutlich, dass der Schlusskurs genau auf dem Schlusskurs vom Montag lag. Damit ist der Ausbruchsversuch auf der Oberseite wieder eingefangen worden, was ich in diesem Chartbild im Endloskontrakt aufzeige:

20220401 DAX Endloskontrakt Maerz

Wo genau diese Umkehr begann, stellten wir hier am Mittwochabend schon dar (Rückblick):

20220329 DAX Xetra Stundenchart

Das gestrige Minus von 1,31 Prozent war letztlich dafür verantwortlich, dass der Index den Handelsmonat März im Minus abschloss, auch wenn es sehr knapp war. Dabei betrug die Bandbreite mehr als 300 Punkte, wie die folgenden Tagesparameter aufzeigen:

Börsenplatz Xetra Letzter Kurs 14.414,75 Performance -1,31 % Kurszeit 17:51:06 Eröffnung 14.674,83 Tageshoch 14.732,00 Tagestief 14.414,75 Vortageskurs 14.606,05

Wie starten wir in den Freitag und wie lief es im Nasdaq?

Das große Bild hat sich im DAX nun etwas eingetrübt. Hatten wir gestern noch drei Gaps auf der Unterseite, wie hier zu sehen (Rückblick):

20220330 DAX Xetra Gaps

Sind wir nun womöglich auf dem Weg zum großen Gap vom 16.03.2022, was hier abgebildet bleibt:

20220331 DAX Xetra mittelfristig

Gestern schrieb ich: "Vom Szenario her ist dabei ein Eintauchen oder das Schliessen vom oberen Gap gleichzusetzen mit dem Eintauchen in die alte Range der letzten beiden Wochen und ein erstes negatives Signal." - wir könnten damit auch wieder die Range aus dem Endloskontrakt durchlaufen, die in blau skizziert wurde.

Insbesondere der Nasdaq gab gestern stark ab und könnte hier eine Umkehr auf die starken Kursaufschläge zeigen. Technisch ist Platz bis 14.500 Punkte und damit erst einmal weitere zwei Prozent:

20220401 Nasdaq-100 Big Picture

Entsprechend schwach war auch die DAX-Nachbörse mit neuen Verlaufstiefs. Doch die DAX-Vorbörse hat sich zum Monatsstart etwas erholt und einen sanften Aufwärtstrend ausgebildet:

20220401 DAX Endloskontrakt Vorboerse

Das sieht positiv aus, ist aber vom Kurslevel auch "nur" der Bereich des gestrigen XETRA-Schlusskurses gewesen.

Die große Frage am Morgen ist, ob neues Kapital zum Monatsstart gleich in den Markt fließt oder wir die letzten Bewegungen fortsetzen und die Sorgen am Markt überwiegen.

Twitch Kanal FIT4FINANZEN mit täglichem Finanzwissen

Darin implementiert sind auch viele Quartalszahlen aus den USA. Für die neue Woche habe ich diese Daten am Sonntag als Bild veröffentlicht, heute würden ich diese Unternehmen vom gestrigen Abend einmal ansprechen:

20220331 Earnings after

Aus dem Wirtschaftskalender sind einige Termine zu entnehmen, die weitere Impulse hervorbringen.

Direkt am Morgen blicken wir auf den Einkaufsmanager des verarbeitenden Gewerbes aus Deutschland. 11.00 Uhr stehen die Verbraucherpreise der EU auf der Agenda.

Wichtigste Kennzahl ist die US-Arbeitslosenquote mit den durchschnittlichen Stundenlöhnen. Dabei gab es am Mittwoch mit den ADP-Daten und gestern mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung unterschiedliche Voraussetzungen.

Der ISM Index um 16.00 Uhr zum verarbeitenden Gewerbe rundet die Daten aus dem Wirtschaftskalender für heute und damit die Handelswoche ab.

Alle genannten Zeiten und Prognosen sind hier als Tabelle sehr übersichtlich verzeichnet:

20220401 Wirtschaftsdaten

Dein Andreas Bernstein

