Der untere Chart des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold offenbart dem geneigten Beobachter eine spannende Konstellation.

Der Goldsektor hat das Momentum weiterhin auf seiner Seiten, denn spannende Konstellationen finden sich derzeit auch anderweitig im Goldbereich. Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 01.04. „Newmont Corp. - Geht der Kursrally in die nächste Runde?“.

Kommen wir auf Barrick Gold zurück. In unserer letzten Kommentierung vom 16.03. hieß es unter anderem „[…] Während der jüngsten Rallyphase jagte Barrick Gold in Richtung des markanten Hochs aus dem Mai des vergangenen Jahres. Es galt den Bereich von 25,3 US-Dollar nachhaltig zu überwinden. Temporär gelang der Ausbruch auch, doch der Vorstoß gewann nicht entscheidend an Höhe und erlangte somit keine Relevanz. Im Bereich von 26 US-Dollar drehte der Wind. Mittlerweile hat Barrick Gold den Bereich von 23+ US-Dollar erreicht und ist damit in Reichweite zur aus unserer Sicht aktuell zentralen Unterstützungszone von 22 US-Dollar vorgedrungen. Kurzum. Für Barrick Gold gilt es nun! Nach der fulminanten Zwischenrally sollten die Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Das, was aus charttechnischer Sicht nun allerdings nicht passieren sollte, ist ein Rücksetzer der Aktie unter die 22 US-Dollar. Sollte es hierzu kommen, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite gilt hingegen: Ein nachhaltiger Ausbruch über die 25,3 / 26,0 US-Dollar würde der Aktie ein frisches Kaufsignal bescheren…“



In der Folgezeit konnte Barrick Gold zunächst den Bruch der 22 US-Dollar verhindern. Die Aktie verlagerte zuletzt das Handelsgeschehen wieder in Richtung der Zone um 25,3 US-Dollar. Die Relevanz der Zone ist eminent hoch. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte damit eine große Signalwirkung und würde der Aktie gleichzeitig weiteres Aufwärtspotential in Richtung 28,2 US-Dollar oder gar 30 US-Dollar eröffnen.

Kurzum. Die aktuelle charttechnische Ausgangslage ist durchaus vielversprechend. Die Aktie setzt den Widerstandsbereich 25,3 / 26,0 US-Dollar wieder verstärkt unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte ein starkes Signal auslösen, das weiteres Kaufinteresse nach sich zieht und der Aktie möglicherweise den Weg in Richtung 28,2 US-Dollar bzw. 30 US-Dollar ebnen könnte. Im besten Fall gelingt es Barrick Gold, den Widerstand zügig zu knacken. Je länger der Ausbruch auf sich warten lässt, desto größer könnte das Risiko auf der Unterseite werden. Rücksetzer sollten auf den Bereich von 22 US-Dollar begrenzt bleiben. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden.