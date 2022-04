Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Nach den Verlusten der Vortage konnten sich die US-Börsen am Donnerstag wieder stabilisieren. Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg und die verschärfte US-Geldpolitik bleiben zwar weiter im Blickpunkt der Anleger, aber die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten hellten die Stimmung auf. So sanken die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem halben Jahrhundert. Der Dow Jones stieg um 0,25 % auf 34.583 Punkte, während der S&P 500 um 0,43 % auf 4.500 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 beendete den Handel nach den deutlichen Verlusten der letzten Tage mit einem Plus von 0,23 % bei 14.531 Punkten. An den deutschen Börsen bleiben die Anleger trotz dieser Vorgaben aus Übersee weiter vorsichtig. Beim Dax, der gestern 0,51 % auf 14.078 Punkte abgab, könnte sich damit ein Test der Marke von 14.000 Punkte anbahnen. Der Dax eröffnete den Handel heute Morgen aber mit einem deutlichen Plus von 1,4 % bei 14.275 Punkten und ging damit erst einmal auf Erholungskurs. Unsere weiteren Meldungen: