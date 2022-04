Auch am Mittwoch konnte sich der DAX von den negativen Vorgaben der Wall Street erst einmal schnell lösen. Nach den Abgaben und somit dem umgekehrten "Tuesday Reversal" in den USA geriet der DAX im Nachthandel (per Future) noch einmal unter Druck und fiel unter 14.000 Punkte. Doch bereits am frühen Morgen arbeitete er sich bis zum Handelsstart XETRA wieder über die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten.

In den ersten Handelsminuten gelang dann ein weiterer Aufschwung bis an die 14.100er-Region. Dies sollte bis zum Abend dann das Tageshoch bleiben und erst einmal den Schwung rausnehmen.

Der folgende Rücklauf war etwas zäh, im entsprechenden Trade als Spekulation auf einen Range-Tag und damit verbunden auf das erneute Anlaufen der 14.000 zog sich bis zum Mittag hin und sah wie folgt aus:

20220413 DAXtrade Richtung 14000

Der "Rutsch" kam dann jedoch noch und zeigte, wie oft man an runden Chartmarken die Kursnotierungen antrifft. Hintergrund waren die Äußerungen der fünf Wirtschaftsinstitute, welche sich nun nur noch ein Wachstum von 2,7 Prozent statt der noch im Herbst vorausgesagten 4,8 Prozent einigten. Für das kommende Jahr soll das Bruttoinlandsprodukts (BIP) dann wieder auf 3,1 Prozent anziehen und somit keine Rezession eintreten.

In Richtung der Wall Street Eröffnung gab es dann wieder neuen Schwung auf der Oberseite, der in Richtung Tageshoch die morgendlichen Verluste eindämmen konnte. Dabei wurde jedoch weder ein neues Hoch noch das Gap-close vollständig vollzogen. Das zweite "knapp verpasste" Gap-close somit. Dies ist wie folgt zum Handelsende darstellbar:

20220413 DAX Xetra Mittwochshandel

Dabei fiel die Volatilität auf 140 Punkte zurück und beträgt damit genau ein Prozent vom Kurswert.

Folgende Eckdaten sind am heutigen Handelstag aufgezeichnet worden:

Börsenplatz Xetra Letzter Kurs 14.076,44 Performance -0,34 % Kurszeit 17:55:00 Eröffnung 14.062,70 Tageshoch 14.100,03 Tagestief 13.961,95 Vortageskurs 14.124,95

Wesentlich besser entwickelte sich die Wall Street und stand damit recht genau an den Hochs, die wir am Dienstagnachmittag vor dem "Reversal Tuesday" gesehen hatten. Dies wirkt sich natürlich auf die heutige Vorbörse aus.

Als Begrenzung für die Oberseite hatten wir gestern folgende Trendlinie im Endlosontrakt (sowie auch im XETRA) festgehalten (Rückblick):

20220413 DAX Endloskontraktt April

Die grüne Zone ist hierbei ein Bereich, dem sich der Markt mehrfach annäherte und dort auf Momentum trifft. Beides ind en XETRA-Chart übernommen, haben wir heute ein sehr spannendes Chartbild vorliegen:

20220413 DAX Xetra mittelfristig

Denn mit den leicht steigenden Tiefs und der Berührung der Trendlinie könnte das nächste größere Signal erfolgen.

Im Nachthandel wurde die Wall Street Stärke gestern bereits reflektiert. Wir notieren über den gestrigen Hochs und haben die Hochs vom Dienstag im Blick:

20220414 DAX Endloskontrakt Vorboerse

Damit hellt sich das mittelfristige Bild deutlich auf und steht vor einem Kaufsignal:

20220414 DAX Endloskontrakt mittelfrist

Gelingt zum XETRA-Start gleich ein Überschreiten der 14.180 oder besser 14.200, ist die Statistik zu den Tagen rund um das Osterfest an der Börse zum ersten Teil bereits erfüllt.

Mit Blick auf den Wirtschaftskalender dominiert heute die EZB das Geschehen.

Um 13.45 Uhr wird die Zinssatzentscheidung verkündet. Spannend wird der Ausblick dann mit allen Erkenntnissen aus der Sitzung, der in der Pressekonferenz um 14.30 Uhr ausgeführt wird. Diesen Part übertragen wir LIVE bei Twitch.

Parallel finden die Einzelhandelsumsätze aus den USA Würdigung und natürlich, wie jeden Donnerstag, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.

Das US-Verbrauchervertrauen, erstellt von der Uni Michigan in Kooperation mit der Nachrichtenagentur Reuters, schliesst dann den Zahlenreigen aus den USA 16.00 Uhr für die Woche vor Ostern ab.

Alle genannten Zeiten und Prognosen sind hier als Tabelle verzeichnet:

20220414 Wirtschaftsdaten

