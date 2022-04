Derzeit diskutiert die Politik über ein Embargo von russischem Gas. Der Ausbau von Solarenergie und Windkraft soll forciert werden. Im ersten Quartal hat sich diese Debatte noch nicht auf den Auftragseingang von Nordex positiv ausgewirkt.

Wie das im Kleinwerteindex SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, lag der Ordereingang im ersten Quartal bei einer Gesamtleistung von in Summe 1,17 Gigawatt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch 1,29 Gigawatt gewesen. Allerdings habe der Anteil von margenstarken "Delta4000"-Anlagen bei mehr als 90 Prozent gelegen. Vor Jahresfrist waren es lediglich knapp 73 Prozent gewesen.

Nordex setzt aktuell auf die "Delta4000"-Anlagen: Ein wachsender Anteil von ihnen sei Voraussetzung für die Erreichung der 2022er Margenziele, hieß es von Unternehmensseite. Zudem setzt Nordex darauf, steigende Kosten im Wesentlichen an die Kunden weiterzugeben.

Nordex-Aktie wieder unter Druck

Die Aktie von Nordex befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, gehört aber mit einem Plus von knapp 10 Prozent zu den stärkten Aktien im TecDAX. Seit Mitte März geht es aber wieder abwärts in dem Titel, aktuell wird die 200-Tagelinie (rot) etwas oberhalb von 15 Euro getestet. Der MACD (Momentum) fällt ebenfalls, so dass ein Test der Unterstützung bei 13,90 Euro möglich erscheint. Das Chartbild bessert sich erst, wenn die Abwärtstrendlinie bei rund 16,50 Euro durchbrochen wird.