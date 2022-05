Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Am Freitag gerieten die US-Börsen wegen schwacher Quartalszahlen aus dem Technologiesektor unter Druck und beendeten damit die Kurserholung vom Vortag. Der starke US-Dollar, der anziehende Ölpreis und die Aussicht auf steigende Zinsen aufgrund der hohen Inflation belasteten die Stimmung. Wegen des Gewinneinbruchs im ersten Quartal verlor die Amazon-Aktie am Freitag rund 14 %. Apple hatte zwar ein überzeugendes Zahlenwerk abgeliefert, warnte aber am Donnerstagabend aber unter anderem wegen des Lockdowns in Shanghai vor einem zunehmenden operativen Gegenwind. Das im Vergleich zum Vormonat im April um 5,8 Punkte auf 65,2 Punkte gestiegene US-Konsumklima lag außerdem etwas unter den Erwartungen. Die großen US-Indizes reagierten zum Schluss der Handelswoche mit deutlichen Abschlägen auf dieses Szenario: Der Dow Jones sank um 2,77 % auf 32.977 Punkte, während der S&P 3,63 % auf 4.131 Punkte verlor. Der Nasdaq 100 schloss mit einem satten Minus von 4,47 % bei 12.854 Punkten. In dieser Woche dürfte die Fed-Sitzung am Mittwoch in den Blickpunkt rücken. Eine Erhöhung der US-Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt gilt als wahrscheinlich. Am Freitag folgt dann der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die EU bereitet unterdessen ein Ölembargo gegen Russland vor, das wohl in dieser Woche offiziell verkündet werden soll. Auch den deutschen Börsen geht die Berichtssaison weiter. So legt am Mittwoch VW Quartalszahlen vor. Der Dax konnte sich den schwachen US-Vorgaben nicht entziehen und eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,71 % bei 13.996 Punkten. Unsere weiteren Meldungen: