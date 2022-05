Der polnische Leitindex Wig-20 büßte 1,83 Prozent auf 1824,05 Punkte ein. Der breiter gefasste Wig musste Abschläge in Höhe von 1,50 Prozent auf 56 886,29 Zähler hinnehmen. Abwärts ging es in Warschau vor allem mit den Finanzwerten. Die vier umsatzstärksten Aktien waren PKO Bank mit minus 0,9 Prozent, Bank Pekao mit minus 2,0 Prozent, Allegro mit minus 0,4 Prozent und PZU mit minus 0,5 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben deutlich im Minus geschlossen. Zum Wochenstart belastete eine klar negative Stimmung an den europäischen Leitbörsen, nachdem die Wall Street am Freitag sehr schwache Vorgaben geliefert hatte. Am Montag gab es an den US-Börsen nach der jüngsten Talfahrt nun im Verlauf eine gemischte Tendenz.

