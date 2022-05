Rendite mit Schumpeter-Monopolisten und Q-Profiten

Wurden Anfang April für Markenbutter wie Weihenstephan oder Kerrygold noch zwei Euro verlangt, so werden heute schon mehr als drei Euro aufgerufen. Über 50 Prozent Anstieg in nur einem Monat! Wahnsinn! Und ein Ende der Preissteigerungen ist nicht abzusehen. Die nächste Welle ist in vollem Gange, nachdem bereits vor Beginn des Ukraine-Krieges die Preise als Folge gestiegener Energiepreise merklich angezogen hatten.

Lebensmittel-, Energie-, oder sonst irgendwelche Preise des täglichen Lebens kennen derzeit nur eine Richtung: steil nach oben! Da kommt kaum ein Geldbeuten noch mit. Aber: Wie begegnet man solchen Preissteigerungen? Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins gerade um 50 Basispunkte angehoben und will mit weiteren Zinsschritten der Inflation begegnen. Die EZB hat noch nichts unternommen. Durch Lohnsteigerungen werden die jüngste Preisexplosion auf der anderen Seite kaum aufzufangen können. Was bleibt? Unserer Meinung nach sind „gute“ Aktien ein gutes Investment. „Beautiful businesses“ wie wir sie nennen, also Unternehmen mit starken Marken und Preissetzungsmacht, die von der aktuellen Situation profitieren. Auf den österreichischen Nationalökonomen Joseph Schumpeter gehen diese sogenannten „Schumpeter-Monopolisten“ zurück, die in ihrer Branche eine führende Marktposition inne haben und deshalb erfahrungsgemäß gerade in schwierigen Phasen langfristig besser performen als der Gesamtmarkt.

„Schumpeter-Monopolisten“ performen langfristig besser als der Gesamtmarkt

Beispiele für solche Schumpeter-Monopolisten – die eigentlich keine Monopolisten im klassischen Sinne sind – sind etwa Nestlé, oder auch Portfolio-Unternehmen unseres Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen wie etwa der britische Gebrauchsgüterkonzern Unilever oder die belgische Brauereigruppe ABInBev. Diese vertreiben nicht-zyklische Basiskonsumgüter wie Nahrungsmittel und Gebrauchsgegenstände wie Toilettenpapier oder Waschmittel, die man nun mal täglich braucht. Und Bier, wie das von ABInBev, wird in Krisenzeiten eher mehr als weniger getrunken. Hinzu kommt, dass die Brauereien bei den Konsumenten in diesem Jahr besonders abkassieren wollen: Preissteigerung von bis zu 30 Prozent wurden bereits angekündigt. Der Biergarten wird in diesem Jahr richtig teuer!