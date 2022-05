Depotanpassung: Die alte Leier im Mai oder dringender denn je?

Was also tun? Eine berechtigte Frage, denn die marktbeeinflussenden Faktoren sind nicht weniger geworden; alle Sorgen und Probleme und Nöte sind dieselben geblieben. Da wären zu aller erst einmal die Dauer des Krieges und mögliche weitere Eskalationsstufen. Einerseits kann jedes Indiz hinsichtlich eines möglichen Kriegsendes die Kurse beflügeln, andererseits kann jede weitere Eskalationsstufe deutliche Kursverluste auslösen. Des Weiteren dürfte uns die hohe Inflation erhalten bleiben. Die Notenbanken stehen vor der großen Herausforderung, die Inflation in den Griff zu bekommen und gleichermaßen die durch gestörte Lieferketten und Auswirkungen der Pandemie geschwächte wirtschaftliche Situation der Unternehmen und der Volkswirtschaften zu unterstützen. Eine Rezession in Verbindung mit hohen Inflationsraten, eine sogenannte Stagflation, könnte ins Haus stehen. Und letztlich ist die Pandemie mitnichten vorbei. In China sind viele Regionen humanitär und wirtschaftlich massiv betroffen. Lieferketten bleiben gestört und die globale Arbeitsteilung funktioniert nicht reibungslos.

Wer das alles bedenkt und weiter investiert, für den bietet das Universum der strukturierten Wertpapiere ganz sicher einiges an attraktiven Produkten. So gehören beispielsweise Discounter seit gut drei Jahrzehnten zu den beliebtesten Zertifikate-Typen. Die Produkte haben sich in leicht schwankenden Marktphasen bewährt und liefern interessante Impulse in Form attraktiver Renditen. Gleichzeitig helfen sie durch einen Risikopuffer auch in der Defensive aus. Bei negativer Entwicklung des Basiswerts müssen bei Discount-Zertifikaten geringere Verluste hingenommen werden als bei einem Direktinvestment in den Basiswert. Ein klarer Vorteil im Vergleich zur Direktanlage und eine intelligente Option für defensive Portfolioelemente.