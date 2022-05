Wirtschaft DAX rutscht ab - Ölpreis sinkt stark

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Montag hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.380,67 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 2,15 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Marktbeobachtern zufolge herrscht angesichts des Ukraine-Kriegs, der Zinswende der US-Notenbank und des Corona-Lockdowns in China weiter Nervosität an den Märkten. An der Spitze der Kursliste standen die Papiere von Eon, direkt vor denen von Henkel und HeidelbergCement. Die größten Kursverluste gab es bei den Aktien von Delivery, die mehr als elf Prozent nachließen.





