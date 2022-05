WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE EUROSHOP AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,20

Kursziel alt: 22,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Quartalszahlen von 22,90 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein starkes erstes Quartal lege die Grundlage zur Erreichung der Jahresziele, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management des Betreibers von Einkaufszentren mache auf ihn einen optimistischeren Eindruck. Auch sei der Dividendenvorschlag attraktiv./bek/la