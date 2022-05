Sollten Anleger der Börsenweisheit „Sell in May and go away“ jetzt noch folgen und das Börsenparkett verlassen? Anleger, die diesem Motto Anfang Mai gefolgt sind, liegen aktuell goldrichtig. Im Mai verlor der deutsche Börsenindex bisher 2,0 Prozent (Stand Schlusskurs 12.05.2022). Ist ein Ausstieg nach dem Rückgang jetzt noch sinnvoll?

Aktien – Sell in May and go away or rather stay?

