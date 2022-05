Wirtschaft Energie-Nachzahlungen bringen ärmere Haushalte in Existenznot

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die hohen Energiepreise drohen nach Einschätzung von Schuldnerberatungen viele ärmere Familien in Deutschland in Existenznot zu bringen. "Vor allem bei Haushalten mit geringem Einkommen wird das finanziell stark ins Gewicht fallen", sagte die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung, Ines Moers, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Ärmere Haushalte hätten oftmals bereits in der Pandemie "ihr weniges Erspartes aufgebraucht". Sie hätten keine Reserven mehr für den Fall, dass bald üppige Nachzahlungen kommen. "Für diese Haushalte wird es extrem reinhauen."