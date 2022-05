Die aktuellen Rahmenbedingungen im Rohstoffbereich machen es den Produzentenaktien schwer, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Stattdessen nimmt der Druck auf die Werte zu. Da stellt derzeit auch die Aktie von Freeport-McMoRan keine Ausnahme dar.

Bereits unsere letzte Kommentierung vom 04.05. mussten wir mit „Wichtige Unterstützung im Fokus“ überschreiben. Wir hätten auch heute diese Überschrift wählen können, nur dass sich das Ganze mittlerweile eine Ebene tiefer abspielt.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 04.05. hieß es unter anderem „[…] Der zurückhaltende Ausblick ließ die Aktie dann ein wenig einknicken. Aktuell steht mit dem Unterstützungsbereich von 40 US-Dollar die aus unserer Sicht zentrale Supportzone im Fokus. Eine wichtige Horizontalunterstützung in Verbindung mit der 200-Tage-Linie formen in diesem Bereich eine vermeintlich tragfähige Unterstützung. Zudem verläuft in diesem Bereich der kurzfristige Aufwärtstrend. Ein Rücksetzer unter die 40 US-Dollar würde weitere Abgaben in Richtung 35 US-Dollar provozieren. Dagegen würde ein Comeback der Aktie oberhalb von 45 US-Dollar die charttechnische Lage wieder entspannen.“



Freeport-McMoRan gelang es nicht, die eminent wichtige Unterstützung um 40 US-Dollar zu verteidigen. Eine wichtige Horizontalunterstützung, die 200-Tage-Linie sowie der bis dato gültige Aufwärtstrend verliefen zum damaligen Zeitpunkt im Bereich um 40 US-Dollar. Insofern „schmerzt“ der Verlust der 40er Marke aus charttechnischer Sicht erheblich.

Um der aktuellen Situation etwas Positives abzugewinnen: Freeport-McMoRan gelingt es bislang, die nächste wichtige Unterstützung bei 35 US-Dollar zu verteidigen; wenngleich es bereits eine Schrecksekunde zu überstehen galt, als die Aktie kurzzeitig unter die 35 US-Dollar abtauchte.

Die charttechnische Aufgabenstellung für die Aktie ist damit klar definiert: Freeport-McMoRan muss zurück über die 40 US-Dollar und darf gleichzeitig nicht signifikant unter die 35 US-Dollar!