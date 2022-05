Daimler Truck beteiligt sich im Zuge einer Kapitalerhöhung mit rund zehn Prozent am deutschen High-Tech-Maschinenbauer Manz. Ergänzend haben beide Unternehmen einen Kooperationsvertrag über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Ziel ist eine Zusammenarbeit im Bereich der Batterietechnologie für Elektro-Lkw und -Busse.

Vorstandsmitglied Andreas Gorbach von Daimler Truck erklärte am Montag: "Die Partnerschaft zwischen Daimler Truck und Manz bildet einen wesentlichen Grundstein unserer Batteriestrategie. Wir haben den Anspruch, Innovationsführer in der Nutzfahrzeugindustrie zu sein. Dafür ist es elementar, über Batteriezellen zu verfügen, die den äußerst speziellen Anforderungen in Lastkraftwagen und Bussen gerecht werden."