Nvidia und Mercedes-Benz wollen zusammen an der Entwicklung eines fahrzeuginternen Computersystems sowie an einer KI-Computing-Infrastruktur arbeiten. Ziel der Partnerschaft sei es, eine der intelligentesten und fortschrittlichsten Rechnerarchitekturen in der Automobilindustrie für alle Mercedes-Benz Baureihen zu entwickeln und ab 2024 einzuführen.



Das Autogeschäft sieht Nvidia-CEO Jensen Huang als "sehr wichtigen" Wachstumstreiber für die Zukunft. Mit einem Umsatz von 566 Millionen US-Dollar im Finanzjahr 2021 sei das Geschäftssegment zwar aktuell noch klein. Doch in den kommenden sechs Jahren wolle man Einnahmen von elf Milliarden US-Dollar erzielen, zitiert das Handelsblatt Jensen Huang.



"Mercedes ist ein unglaublicher Partner. Ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen", sagte Huang. Und weiter: "Mercedes wird die wertvollste Luxusmarke des Planeten werden. Und sie sind technologisch sehr weit vorne."

Zwar beliefere Nvidia auch andere Truck-Hersteller, Autokonzerne und Robotaxi-Unternehmen, aber die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz sei anders. "Der Hintergrund ist, dass wir gemeinsam Datenzentren und Autocomputer bauen werden. Wir arbeiten sehr hart daran, um sicherzustellen, dass die beste Technologie in der Flotte zum Einsatz kommt", sagte er. "Mercedes wird in vielen, vielen Bereichen an erster Stelle stehen", so Huang.



Nvidia präsentierte erst kürzlich Quartalszahlen und enttäuschte mit einer schwachen Prognose: So rechnet man für das laufende Quartal mit Erlösen von 8,1 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mehr erwartet.



An der Nasdaq schloss die Nvidia-Aktie den gestrigen Handelstag bei 178,51 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel sehen Analysten bei 258,51 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 45 Prozent.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion