XPhyto erweitert sein europäisches Team um den Experten für pharmazeutische Produktion Dr. Florian A. Sahr

Vancouver, Kanada und Uttenweiler, Deutschland (8. Juni 2022) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) ("XPhyto" oder das "Unternehmen") freut sich, mitteilen zu können, dass Dr. Florian A. Sahr als Leiter des Projektmanagements in das europäische Geschäft eingestiegen ist. Dr. Sahr ist ein in Deutschland geborener und international ausgebildeter Experte für Arzneimittelformulierung, Technologietransfer und Produktneuentwicklung.

Dr. Sahr verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Arzneimitteln, einschließlich transdermaler ("TDS") und oral auflösbarer ("ODF") Verabreichungssysteme, sowie in der physischen und regulatorischen Einrichtung von GMP- und FDA-konformen pharmazeutischen Produktionsanlagen. Zu den Höhepunkten seiner beruflichen Laufbahn gehört seine Arbeit als Senior Scientist, Head of Manufacturing bei Gen-Plus GmbH & Co. KG, München, Deutschland, wo er TDS- und ODF-Arzneimittelformulierungen entwickelte und diese neuen Formulierungen und Technologien auf Produktionssysteme und -anlagen übertrug. Darüber hinaus war er als Project Manager, Advanced Projects bei der tesa Labtec GmbH, Langenfeld, Deutschland, wo er sich auf das Projektmanagement und den Technologietransfer von generischen TDS-Formulierungen auf die Produktionsanlagen des Unternehmens konzentrierte. Dr. Sahr hatte die regulierte Position des Herstellungsleiters nach AMG/AMWHV für die Herstellung von klinischem Prüfmaterial für eine Reihe von Unternehmen inne.

Dr. Sahr ist hauptberuflich bei der Vektor Pharma TF GmbH ("Vektor"), der hundertprozentigen deutschen Tochtergesellschaft von XPhyto, tätig. Dr. Sahrs Management der TDS- und ODF-Produktentwicklungsprogramme von Vektor und seine Fähigkeiten im Bereich des Technologietransfers sind von großer Bedeutung, da XPhyto die Herstellungsoptionen und Möglichkeiten für seine neuartigen ODF-Biosensoren evaluiert.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein diversifizierter Biowissenschafts-Accelerator, der sich auf die nächste Generation von Medikamentenformulierungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert. Dazu gehören: präzise transdermale und oral auflösbare Medikamentenformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit sowie die Herstellung, Standardisierung und Evaluierung von psychedelischen Verbindungen für die Behandlung neurologischer Erkrankungen. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für europäische Märkte.