OceanaGold ernennt Senior Vice President, Geschäftsentwicklung und Investor Relations

Der Präsident und CEO von OceanaGold, Gerard Bond, sagte: "Ich freue mich, Brian in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Er bringt umfangreiche Branchenerfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Unternehmensentwicklung mit, die für die nächste Wachstumsphase von OceanaGold ideal geeignet ist."

Herr Martin wird von Vancouver B.C. aus arbeiten und dem Präsidenten und CEO unterstellt sein. Er wird für die Leitung des Investor Relations-Programms verantwortlich sein, Geschäftsentwicklungsinitiativen vorantreiben und mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um den Präsidenten und CEO bei der Optimierung und Umsetzung der Unternehmensstrategie zu unterstützen.

Herr Martin ist ein Bergbaufinanzierer mit 15 Jahren Erfahrung im Metall- und Bergbausektor. Bevor er zu OceanaGold kam, war er in leitenden Positionen in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Investor Relations sowohl bei SSR Mining Inc. als auch bei Liberty Gold Corp. tätig. Während seiner Zeit bei SSR Mining war Martin ein führendes Mitglied eines leistungsstarken Unternehmensentwicklungs- und Investor-Relations-Teams während des Wachstums des Unternehmens zu einem führenden Edelmetallproduzenten für Zwischenprodukte. Herr Martin begann seine Karriere im Bereich Equity Research bei einer kanadischen mittelständischen Investmentbank mit dem Schwerpunkt auf Edelmetallproduzenten im Bergbausektor. Er hat einen Bachelor of Commerce von der University of British Columbia und ist CFA Charterholder.

Genehmigt zur Veröffentlichung durch den Gesellschaftssekretär, Liang Tang.

- ENDE –

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Sabina Srubiski

Tel: +1 604 351 7909

ir@oceanagold.com

Medienarbeit

Melissa Bowerman

Telefon: +61 407 783 270

info@oceanagold.com

www.oceanagold.com | Twitter: @OceanaGold