Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (17.05.) zur Cameco-Aktie hatte der Uran-Wert den eminent wichtigen Widerstandsbereich um 30 CAD ins Visier genommen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Dem Aktienkurs halfen die Daten zunächst gar nicht. Cameco durchbrach schließlich den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 30 CAD. Damit drohte eine Ausdehnung der Bewegung bis in den Bereich von 26,5 CAD / 25,0 CAD. Nach einem erfolgreichen Test dieser Zone drehte die Aktie jedoch erst einmal wieder nach oben ab. Um dem Vorstoß mehr Relevanz zu verleihen, muss Cameco nun über die 30 CAD laufen. Auf der Unterseite sollte die Ausbildung eines neuen Bewegungstiefs tunlichst vermieden werden, will die Aktie hier nicht in Bedrängnis geraten.“

Cameco entwickelte zunächst ansprechendes Aufwärtsmomentum und konnte den Widerstandsbereich von 30 CAD überwinden. Damit eröffnete sich der Aktie erst einmal weiteres Aufwärtspotential in Richtung 35+ CAD. Die Aktie arbeitete dieses auch ab, doch der Widerstandsbereich von 35+ CAD entpuppte sich letztendlich als zu hohe Hürde. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen Cameco zur temporären Umkehr.

In den letzten Handelstagen entwickelte der Rücksetzer veritable Dynamik. Cameco durchbrach die 30 CAD und initiierte daraufhin ein Verkaufssignal. Mit dem Unterschreiten der 30 CAD ging auch das bärische Kreuzen der 200-Tage-Linie einher. Auch dieser Aspekt trübt das Chartbild derzeit ein. Die nächste wichtige Unterstützungszone liegt nun bei 26,5 / 25,0 CAD und könnte kurzfristig angelaufen werden. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.