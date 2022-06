Unsere letzte Kommentierung zu Palladium überschrieben wir am 01.06. mit „Bodenbildung läuft“. Der Prozess der Bodenbildung ist noch immer nicht abgeschlossen, doch für Palladium gilt es nun, ist das Edelmetall doch mittlerweile an eine eminent wichtige Unterstützung herangerückt.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Ob die Bodenbildung auf dem aktuellen Preisniveau gelingen kann, bleibt noch abzuwarten. In den letzten Tagen und Wochen bildete Palladium eine Handelsspanne aus und oszillierte in den Grenzen von 2.100 US-Dollar auf der Oberseite und 1.870 US-Dollar auf der Unterseite seitwärts. Erst nachhaltige Ausbruchsbewegungen aus der vergleichsweise engen Handelsspanne könnten wichtige technische Signale liefern. Die Gefahr etwaiger Fehlsignalen ist allerdings nicht zu unterschätzen. Um beispielsweise einem Ausbruch über die Oberseite (2.100 US-Dollar) der Range mehr Aussagekraft zu verleihen, müsste Palladium auch über das Widerstandscluster bei 2.200 US-Dollar laufen. Horizontalwiderstand, 200-Tage-Linie und 38-Tage-Linie bilden in diesem Bereich einen veritablen Widerstand. Dagegen würde ein Ausbruch über die Unterseite erst eine gewisse Relevanz erlangen, sollte er Palladium auch unter die 1.800+ US-Dollar führen.“

Palladium verpasste es in der Folgezeit, einen nachhaltigen Vorstoß über die 2.100 US-Dollar bzw. 2.200 US-Dollar zu lancieren. Stattdessen näherte sich das Edelmetall in den letzten Handelstagen Stück für Stück der unteren Begrenzung der Range.

Mit dem Verlust der 1.870 US-Dollar musste Palladium aus charttechnischer Sicht bereits den ersten Rückschlag hinnehmen. Sollte es nun auch noch signifikant unter die 1.820 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Eine erste Schrecksekunde galt es diesbezüglich bereits zu überstehen, als Palladium temporär auf 1.790 US-Dollar abtauchen musste, den Rücksetzer aber schnell wieder kompensieren konnte.

Kurzum. Palladium könnten richtungsweisende Handelswochen ins Haus stehen. Das Handelsgeschehen hat sich in Richtung 1.820 US-Dollar verlagert. Einen signifikanten Bruch dieser Marke gilt es, unter allen Umständen zu verhindern. Sollte es dennoch hierzu kommen, wäre das Thema Bodenbildung erst einmal vom Tisch. Stattdessen könnten sich weitere Abgaben in Richtung 1.600 US-Dollar oder gar 1.500 US-Dollar anschließen. Um auf der Oberseite entscheidende Akzente zu setzen, muss Palladium unverändert über die 2.100 US-Dollar / 2.200 US-Dollar.