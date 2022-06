Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.06.2022

Kursziel: 270,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Feedback zur virtuellen HV: Trend des Frühjahrs setzt sich fort und zeigt weiterhin ein gemischtes Bild der operativen Entwicklung

Sto hat vorgestern seine virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Vor dem Hintergrund der Aussagen des Vorstands zum aktuellen Geschäftsverlauf sehen wir uns in unseren Prognosen für 2022 bestätigt. Für die Folgejahre positionieren wir uns indes konservativer.



Wachstumstrend setzte sich im Mai fort: Nach Angaben des Vorstandssprechers lag der Umsatz des Sto-Konzerns per Ende Mai über Vorjahr sowie über den Erwartungen. Nachdem für den April aufgrund von Preiserhöhungen und damit einhergehenden Vorzieheffekten in den März noch von einem Umsatzrückgang berichtet worden war, dürfte der Mai somit sowohl von wieder anziehenden Volumen- als auch einsetzenden Preiseffekten profitiert haben. In Summe erachten wir daher auch für das zweite Quartal einen Wachstumstrend im zweistelligen Bereich als wahrscheinlich (Q1: +21,2% yoy).

Ergebnis weiter unter Vorjahr: Ergebnisseitig nannte Sto hingegen anhaltende Belastungen durch Kostensteigerungen in der Beschaffung sowie direkte und indirekte Effekte der LockDowns in China. Letztere führten zum einen zum zeitweisen Stillstand bei der Tochterfirma in Shanghai, die dortige Produktion befindet sich seit Juni aber wieder im Normalbetrieb. Zum anderen kommt es zu Lieferverzögerungen von Vorprodukten aus Asien. Laut dem CFO lag der Lieferservicegrad Stos per 31.5. dennoch bei 96% (Ø 2021: 92%), allerdings dürften die Auswirkungen der Lieferengpässe vor allem in H2 zu spüren sein, wobei Sto diesen durch eine höhere eigene Bevorratung vorbeugt. Aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten in den Lieferketten nimmt das Unternehmen Preisanpassungen nicht mehr wie üblich in festen Zeitabständen, sondern nunmehr situativ vor. Das auf Projektgeschäft und Industriekunden ausgerichtete Vertriebsmodell sorgt jedoch dafür, dass die Preisanhebungen i.d.R. nicht unmittelbar wirksam werden und zum Teil erst mit einem Verzug von mehreren Monaten eintreten. Angesichts all dieser Faktoren lag das EBT trotz gutem Verlauf im Mai per 31.5. nach wie vor unter Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass sich das Marktumfeld kurzfristig nicht aufhellt und erachten unsere Ergebnisprognose am unteren Ende der avisierten Bandbreite (MONe EBT: 113,3 Mio. Euro; Guidance: 112-132 Mio. Euro) daher weiterhin als realistisch.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 270,00 Euro



Seite 2 ► Seite 1 von 2