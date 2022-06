Eröffnung des XXVI. Fair Play Menarini International Award mit einer Pressekonferenz im CONI

Im Rahmen des 1997 ins Leben gerufenen Preises treffen sich in Florenz und Castiglion Fiorentino (Arezzo) Persönlichkeiten, die sich durch ihre sportlichen Leistungen und ihre Fähigkeit, als Botschafter der wesentlichen Grundsätze des „Fair Play" zu handeln, auszeichnen. Mit fünfzehn Kategorien und sechzehn Preisträgern bringt der XXVI. Fair Play Menarini International Award außergewöhnliche Stars des Wassersports aus der ganzen Welt zusammen, insbesondere im Schwimmen und Tauchen, von der „la Divina" Federica Pellegrinibis zum australischen Phänomen des „Jahrhundertrennens" Ian Thorpe und der Rekordmeisterin Tania Cagnotto. Mit dem bekannten argentinischen Trainer Marcelo Bielsa und den beiden Fußballhelden Massimo Ambrosini und Roberto Donadonisind auch zahlreiche Prominente aus der Welt des Fußballs anwesend. Ein weiterer legendärer Fußballer ist in diesem Jahr Fabrizio Ravanelli, der den Paolo-Rossi-Sonderpreis in der Kategorie „Jugendliches Vorbild" erhält. Dieser Titel wurde im vergangenen Jahr in Erinnerung an den 2020 verstorbenen Weltmeister von 1982 verliehen. Auf der Liste der außergewöhnlichen Talente, die an der kommenden Ausgabe teilnehmen, stehen auch der australische Motorradchampion Casey Stoner, Alessandra Perilli, die Meisterin im Zielschießen, die San Marino die erste olympische Medaille überhaupt bescherte, und der ehemalige Volleyballspieler und Trainer Marco Bracci. Neben ihnen stehen der Taekwondo-Sportler Vito Dell'Aquila, der in Tokio 2020 eine Goldmedaille gewonnen hat, und Stefania Constantini, die Italien mit Gold im gemischten Doppel die erste olympische Medaille im Curling beschert hat. Auch das Duo Giacomo Bertagnolli und Andrea Ravelli wird seine beeindruckenden Leistungen im paralympischen alpinen Skisport bei den Fair Play Menarini International Awards präsentieren. Aber nicht nur Profisportler werden ausgezeichnet. Der Franco Lauro Special Award Narrare le emozioni (Emotionen erzählen) geht an den Journalisten Giorgio Porrà, während Beatrice Coradeschi als vielversprechende junge Taekwondo-Sportlerin den Fiamme Gialle Special Award Studio e Sport (Studium und Sport) erhält.

