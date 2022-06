Im Xetra-Handel steht die Tesla-Aktie am Montagnachmittag rund zwei Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 705 Euro (Stand:27.06.2022, 12:00 Uhr). Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

"Bei mir gleiches Spiel! Geld auf Anweisung überwiesen. Abholung war für 28.06. in Weiterstadt geplant. Am Folgetag dann der Anruf: 'Fahrzeug kann nicht herausgegeben werden, da der Antriebsstrang fehlerhaft sei' (. . .) Lieferung angeblich bis Mitte Juli", schreibt User 'NEFDOC'.

Im Tesla Fahrer und Freunde Forum (TFF) schreibt ein Tesla-Kunde unter dem Pseudonym 'Parry_Hotter': "Hiobsbotschaft für alle, die in den nächsten Tagen ihre Model Y abholen sollten. Leider wurden die Auslieferungen laut Auslieferungsthread für heute und Anfang der Woche gecancelt. Grund sei ein Sicherheitsrelevanter Mangel, welcher wohl nach ersten Erkenntnissen nicht per Softwareupdate behoben werden kann."

Erst kritisierte Analyst Gordon Johnson die aus seiner Sicht zu geringen Produktionszahlen der neu eröffneten Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg. Mehr dazu lesen Sie hier. Dann nannte Elon Musk das Tesla-Werk "Geldverbrennungsofen" und nun beschweren sich zahlreiche Kunden online über kurzfristig verschobene Liefertermine ihres Model Y. Was ist in Grünheide los?

Giga Berlin in Schieflage? Tesla: Was ist in Grünheide los? – Berichte über gestoppte Model-Y-Auslieferung

