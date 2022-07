FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der zuletzt rasanten Talfahrt im Sog von Konjunkturängsten und potenziellen Gasversorgungsproblemen haben sich Stahlaktien am Donnerstag deutlich erholt. Schon am Vortag hatte eine Stabilisierung begonnen. Nach einer Fast-Halbierung des Kurses binnen eines Monats zogen die Papiere von Thyssenkrupp am Donnerstag an der MDax -Spitze um 6,4 Prozent an.

Im SDax setzten sich die Titel des Stahlhändlers Klöckner & Co mit plus 5,8 Prozent oben fest. Salzgitter folgten dort mit einem Kurssprung von fünf Prozent trotz einer Abstufung durch die Experten des Analysehauses Jefferies. Für die europäischen Konkurrenten ArcelorMittal und Voestalpine ging es an ihren Länderbörsen um etwa fünf Prozent hoch.