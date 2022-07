DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der wegen der hohen Gaspreise infolge des Ukraine-Krieges in Bedrängnis geratene Gaskonzern Uniper zapft seine verbleibenden Liquiditätsreserven an. Die bestehende Kreditfazilität der staatlichen KfW in Höhe von 2 Milliarden Euro sei nun in Anspruch genommen worden, teilte das MDax-Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Die Fazilität sei damit vollständig ausgeschöpft. Der Druck auf die Bundesregierung, ein Rettungspaket für die Tochter des finnischen Fortum-Konzerns zu schnüren, dürfte damit zunehmen.

Gegen Montagmittag notierte die Uniper-Aktie über ein Prozent im Plus bei 9,46 Euro. Das vor einer Woche erreichte Rekordtief von 8,78 Euro bleibt damit aber nah. So war der Aktienkurs angesichts der wirtschaftlichen Probleme und eines erwarteten Staatseinstiegs in den letzten Wochen stark gefallen.