Der Zeitpunkt, als Anleger nun den Sommer zu genießen und die Seele baumeln zu lassen, ist trotzdem nicht gekommen. Erstens werden die russischen Gaslieferungen wahrscheinlich nur bei 40 Prozent der Gesamtkapazität wieder anlaufen und zweitens dürfte Wladimir Putin diese weiterhin als politisches Druckmittel einsetzen, um seine Ziele in der Ukraine durchzusetzen.

Mit der Bodenbildung kommt der DAX dennoch erst einmal in ruhigeres Fahrwasser, das Jahrestief ist nicht mehr direkt exponiert und damit auch ein direkter Absturz nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario. Der DAX könnte in den kommenden Wochen einen breiten Schwankungskorridor zwischen 13.000 und 14.000 Punkten etablieren, ohne dabei wirklich einen neuen Trend in die eine oder andere Richtung auszubilden.