First Hydrogens Abteilung für die Entwicklung von umweltfreundlicher Wasserstoffproduktion ernennt Campbell zum CEO

Vancouver, B.C., 2. August 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN” oder das „Unternehmen”) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, bekannt zu geben, dass Rob Campbell zum Chief Executive Officer Energy berufen wurde, um im Unternehmen bei der Entwicklung der umweltfreundlichen Wasserstoffproduktions- und -Betankungstechnologie die Führung zu übernehmen. Herr Campbell war vorher Senior Vice President und Chief Commercial Officer von Ballard Power Systems (Ballard), dem weltweit führenden Anbieter von Brennstoffzellen und sauberen Energielösungen für nachhaltige Verkehrssysteme.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten befürwortet Herr Campbell den Einsatz von erneuerbaren Energien, von Wasserstoff und Brennstoffzellen, um die Herausforderungen des Klimawandels, der Verschmutzung und der Energiesicherheit positiv in Angriff zu nehmen. Seine Aufgaben bei Ballard umfassten die globale Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Marketing, Produktlinienmanagement und Kundendienst für die wichtigsten Märkte der mit Strom betriebenen Produkte der Gesellschaft – schwere Nutzfahrzeuge, Materialumschlag und stationäre Stromversorgung. Vor seiner Tätigkeit bei Ballard war Herr Campbell President und CEO von SoloPower Systems Inc. und fungierte davor als Vice President von Energy Conversion Devices, von Solar Integrated Technologies sowie von Hydrogenics, einem Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellen und Elektrolyseur-Produkten.

Nachdem Herr Campbell im Januar dieses Jahres bereits die Rolle eines Director von First Hydrogen übernommen hatte, ist er nunmehr als Energy CEO im Unternehmen tätig. Sein Verantwortungsbereich ist die Entwicklung von Produktionsstätten für umweltfreundlichen Wasserstoff und Kraftstoffvertriebssystemen, also kritischen Elementen im Rahmen der Gesamtlösung von First Hydrogen für Wasserstoffmobilität. Das Modell „Hydrogen-as-a-Service” des Unternehmens bietet den Kunden saubere und umweltfreundliche Lösungen für Wasserstoffkraftstoff, Betankungstechnologien und emissionsfreie Nutzfahrzeuge, um die Schaffung von emissionsfreien Ökosystemlösungen voranzubringen.