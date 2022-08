3. KeyBanc stuft Apple erneut als "übergewichtet" ein und hebt das Kursziel von 173 auf 177 US-Dollar pro Aktie an.

Am wichtigsten ist, dass die installierte Basis aktiver Kunden von Apple in allen wichtigen Produktkategorien und Regionen ein Allzeithoch erreicht hat, was bedeutet, dass Apple in einem schwachen makroökonomischen Umfeld wachsen kann, indem es Anteile übernimmt.