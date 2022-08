Die gestrigen negativen Vorgaben aus Asien haben im DAX zu einem leichteren Marktstart geführt. Wir verbuchten auf die Gewinne zum Monatsstart, die ja bereits am Montagnachmittag schwanden, erste Verluste des Monats.

Interessant war hierbei das 13.400er-Level und der Blick auf den größeren Aufwärtstrend, wie gestern dargestellt (Rückblick):

Um 13.400 kam es zunächst zu einer Bodenbildung, die dann einer kurzen Ernüchterung wich. Mit einem Rutsch zur 13.350er-Region prallten wir direkt auf die Gap-Kante vom vergangenen Donnerstag. Ein Bereich, den ich zweimal für eine Long-Positionierung nutzen konnte:

Da wir keine Wirtschaftsdaten aus Deutschland oder der EU bekamen, handelte der DAX weiter recht richtungslos um die 13.400 Punkte und markierte auch noch einmal die Tiefs. Mit 13.335 Punkten war der Druck auf der Unterseite jedoch bereits durch und zum Nachmittag die andere Richtung wieder favorisiert.

Da die Wall Street das Anlaufen ihrer Kurslücken einleitete, kam der DAX auch noch einmal an die Schlusskurs vom Montag heran. Darüber gab es jedoch keine Notierungen:

Übergeordnet hat der Aufwärtstrend as Grafik 1 damit gehalten:

Volatilität ging zudem von der geopolitisch brisanten Reise von Nancy Pelosi in Taiwan aus. Dies wird weiter diskutiert und vor allem mit einer Reaktion Chinas verbunden. Ob dies zu einer Eskalation führt, bleibt abzuwarten. Die meisten Aktien chinesischer Firmen, die an der Wall Street gelistet sind, verloren jedenfalls an Wert.

Bei 13.449 Punkten und damit bei dem ersten Widerstand vom Freitag ging der DAX letztlich aus dem Handel. Darauf blicken wir hier mit dem Auszug der Börse Frankfurt:

Konsumtitel wie Puma und Adidas waren noch am Montag gefragt, am Dienstag aber die Verlierer.

Was macht die Vorbörse?

Die Quartalszahlen in den USA sind weiter ein bestimmendes Thema. Gestern überzeugte Uber mit einer Umsatzverdopplung den Markt und zog stark an:

Nachbörslich kam Schwung bei PayPal rein, die ebenfalls zweistellig zulegen konnten:

AMD enttäuschte jedoch. Genauer schauen wir uns das in den einzelnen Formaten wie dem Livetradingroom heute an. Der Livestream auf Twitch startet ab 8.15 Uhr - komm gern direkt hinzu:

Die Vorbörse notiert erneut um die 13.420 und damit auf dem Level, an dem wir gestern und vorgestern um diese Uhrzeit verharrten:

In der kleineren Zeiteinheit lässt sich ein Dreieck skizzieren, was dann einen ersten Impuls für das Trading heute generiert:

Damit ergibt sich ein kleines Gap zu gestern (13.449) und darüber eine kleine Long-Chance bis zum gestrigen Hochpunkt. Unter 13.400 werde ich wieder die Short-Seite favorisieren, da auch das Dreieck dann auf der Unterseite aufgelöst sein wird.

Auf meinem YouTube-Kanal als Videobesprechung ganz interaktiv werden die Marken auch noch einmal Thema sein ab 8.00 Uhr.

Im Livetradingroom spreche ich dann ab ca. 10.30 Uhr über die gestrigen Quartalszahlen von PayPal, Uber und AMD ausführlich und gebe einen Ausblick auf die heutigen Zahlen der Vorbörse. Dabei sind folgende Unternehmen an der Wall Street wichtig:

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es natürlich auch wieder.

Dabei starten wir mit der Handelsbilanz aus Deutschland und erhalten 11.00 Uhr die Einzelhandelsumsätze aus der EU. Diese waren am Montag für Deutschland sehr schlecht gewesen.

Am Nachmittag liegt der Fokus auf dem ISM Index in den USA und den US-Werkaufträgen.

Alle Termine des Tages sind in dieser Liste mit Prognosen vermerkt:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

