Auto1 erhöht Umsatzprognose 2022

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will im laufenden Jahr noch stärker wachsen. Der Jahresumsatz werde bei 6 bis 7 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor lag die Erwartung bei 5,7 bis 6,8 Milliarden. Gleichzeitig wurden die Rohergebnis-Spanne und die Marge für das operative Ergebnis bestätigt.

