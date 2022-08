Seit Berkshire Hathaway erstmals eine Beteiligung in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar an dem Ölgiganten bekannt gab, verzeichnet die Aktie einen massiven Anstieg der durchschnittlichen täglichen Nettozuflüsse von Kleinanlegern. Die Zuflüsse stiegen um das 16,5-fache – von 500.000 US-Dollar pro Tag auf 8,25 Mio. US-Dollar pro Tag, so die Daten von VandaTrack.

Das "Orakel von Omaha" hat die Occidental-Beteiligung seit März kontinuierlich aufgestockt, so dass Berkshire nun einen Anteil von 19,4 Prozent an Occidental im Wert von etwa 10,9 Milliarden US-Dollar hält. Occidental ist in diesem Jahr die Aktie mit der besten Performance im S&P 500. Aufgrund der gestiegenen Ölpreise haben die Titel bisher um 113 Prozent zugelegt.