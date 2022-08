KOMOJU-ZAHLUNGSPLATTFORM UNTERSTÜTZT DEN START VON STEAM DECK IN ASIEN

Tokio (ots/PRNewswire) - Führende globale Zahlungsplattform expandiert in die

Märkte der nächsten Generation



KOMOJU, die Flaggschiff-Zahlungsplattform von Degica, bietet eine umfassende

Suite von Zahlungslösungen in Asien für die Markteinführung von Valves Steam

Deck, dem Next-Gen-Handheld, der die Spieleindustrie im Sturm erobert.



KOMOJU, 2016 von dem in Japan ansässigen Unternehmen Degica gegründet, war die

erste Zahlungsplattform, die Valves Vertriebsplattform Steam in Japan und Korea

einschaltete. Sie war auch die erste, die Zahlungen für Shopify, TikTok und BTS

in Japan und tausende andere Händler weltweit aktiviert hat.