PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag erneut ohne einheitliche Richtung geschlossen. Größere Abgaben wurden in Warschau und insbesondere in Moskau verzeichnet, während in Budapest und Prag die Aktienbarometer höher aus dem Handel gingen. Im Fokus stand im späteren Handel die Eröffnung an der Wall Street, die nach starken Arbeitsmarktdaten leichte Verluste verbuchte. Denn: die US-Notenbank Federal Reserve dürfte sich dadurch in ihrer geldpolitisch strafferen Haltung bestätigt sehen.

