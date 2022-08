Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Uranproduzenten Cameco überschrieben wir am 01.08. „Aktie vor Widerstand“. Ein Ausbruch über diesen Widerstand würde ein frisches Kaufsignal auslösen, doch noch lässt dieses auf sich warten…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht war es eminent wichtig, dass Cameco den Widerstandsbereich um 30+ CAD zurückerobern konnte. In diesem Kursbereich verliefen diverse Horizontalwiderstände. Das ganze Cluster wurde zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt. Kurzum. Der Ausbruch könnte sich als wichtige Weichenstellung herausstellen. Allerdings gilt es nun, nachzusetzen. Der nächste wichtige Widerstandsbereich um 35 CAD wartet bereits. Ein erfolgreicher Vorstoß würde der Aktie die Tür in Richtung 52-Wochen-Hoch (Kursbereich 40+ CAD) öffnen. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 30 CAD begrenzt bleiben.[…]“.

In den letzten Handelstagen verstärkte die Cameco-Aktie zwar ihr Bemühen, den Widerstand bei 35 CAD zu attackieren, doch ein nachhaltiger Erfolg wollte sich bislang nicht einstellen. Und somit geht das Warten auf ein neues Kaufsignal erst einmal weiter. Ein möglicher Ausbruch über die 35 CAD würde die Kurszone um 37,5 CAD als nächstes potentielles Bewegungsziel auf die Agenda setzen. Auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 40+ CAD wäre in diesem Fall durchaus möglich.

Die Unterseite sollte jedoch nach wie vor nicht außer Acht gelassen werden, denn bereits ein Rücksetzer unter die 30 CAD wäre aus charttechnischer Sicht ein Warnsignal. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.