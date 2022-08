Die schwachen Quartalsergebnisse wirken noch nach. Der Aktienkurs von Intel kommt in der aktuellen Phase nicht auf die Beine. Dabei wäre eine nachhaltige Erholung mit Blick auf die angespannte Charttechnik derzeit sehr willkommen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 01.08. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht startete Intel im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung noch eine Erholung. Diese führte die Aktie ausgehend von der Unterstützung um 35,5 / 36,0 US-Dollar noch einmal bis auf über 40 US-Dollar. Doch bereits an diesem Vorstoß gab es etwas zu „mäkeln“, denn Intel verpasste es, die 42 US-Dollar zurückzuerobern. Mittlerweile spielt sich das Handelsgeschehen ohnehin eine Etage tiefer ab. Der Markt schickte Intel nach den enttäuschenden Quartalsergebnissen auf Talfahrt. Somit steht derzeit erneut der Unterstützungsbereich um 35,5 US-Dollar im Fokus. Sollte Intel nun auch diesen noch aufgeben müssen, könnte es in den kommenden Tagen und Wochen noch einmal eng für die Aktie werden. Der Wochenschluss nahe der Marke von 36 US-Dollar lässt diesbezüglich bereits nicht viel Gutes erwarten. Kurzum: Sollte es zum Bruch der 35,5 US-Dollar kommen, könnte sich der Rücksetzer bis auf 33 US-Dollar ausdehnen. Um das Chartbild zu entspannen, muss Intel über die 40 US-Dollar – idealerweise über die 42 US-Dollar. […]“

Der Kursbereich um 35 US-Dollar steht noch immer im Fokus des Handelsgeschehens. Intel vollführt gegenwärtig den berühmt-berüchtigten Ritt auf der Rasierklinge.

Bislang kann Intel zwar einen Rücksetzer unter die 35 US-Dollar verhindern, doch das zuletzt zu beobachtende Unvermögen der Aktie, nachhaltige Erholungsbewegungen zu lancieren, mahnt zur Vorsicht. Und so steht ein möglicher Rücksetzer unter die 35 US-Dollar in Richtung 33 US-Dollar nach wie vor als mögliches Szenario im Raum.

Auf der Oberseite hat Intel noch einen weiten Weg vor sich, um das vermeintlich rettende Ufer zu erreichen, denn um dieses zu erreichen, müsste die Aktie über die 40 US-Dollar (noch besser über die 42 US-Dollar) laufen.