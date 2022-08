Der CEO und Präsident von Marvel, Karim Rayani, kommentierte in der heutigen News : “Wir sind begeistert, dass wir mit Power-One endlich vorankommen, denn wir glauben, dass diese Projekte ein enormes Potenzial haben. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort – das Wiederaufleben von Uran als saubere Energie und die wachsende Nachfrage und das Interesse an grünen und kritischen Elementen für eine saubere Zukunft werden nicht nachlassen. Wir haben unser Finanzierungsangebot überzeichnet und freuen uns darauf, über das endgültige Genehmigungsdatum zu berichten. Marvel hat bisher große Fortschritte gemacht, und wir sind jetzt dabei, die Antwort an die TSX.V für die Notierung der Aktien von Power-One abzuschließen. Wir sind der Ansicht, dass dies für Marvel und seinen Aktionär von großem Vorteil ist, da dies unsere Aktienkapitalisierung weiter schützt, ohne dass die für die Weiterentwicklung dieser Projekte erforderlichen Ausgaben getätigt werden müssen. Wir halten nach wie vor eine beträchtliche Beteiligung an Power-One und werden weiterhin als Betreiber fungieren.”

Heute lieferte Marvel Discovery Corp. ein Update zum Antrag auf Börsennotierung seiner Beteiligung Power-One Resources Corp., einem privaten Unternehmen, das eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Marvel war und am 23. April 2021 die endgültigen Genehmigungen für die Ausgliederung (Spinout) erhielt. Als Teil der Transaktion erhielten die Aktionäre von Marvel 16 Mio. Aktien von Power-One, wobei Marvel 5 Mio. Aktien für die Übertragung des Eigentums am Serpent River / Pecors Ni-Cu-Co-Projekt in Ontario und am Wicheeda REE-Projekt in British Columbia an Power-One erhielt.

Am 1. Januar 2022 führte Power-One eine nicht vermittelte Privatplatzierung durch, um einen Bruttoerlös von bis zu $800.000 zu erzielen. Power-One schloss dieses Angebot am 1. Februar 2022 ab und hat es seitdem aufgestockt, wobei $1,1 Mio. an Zeichnungen eingingen. Angesichts dieser starken Investorennachfrage und der positiven Entwicklungen bei der Umwandlung von Power-One in ein börsennotiertes Unternehmen ist der Zeitpunkt ideal, um die beiden Projekte von Power-One zusammen mit Marvels beeindruckendem Portfolio an Projekten in Saskatchewan (Uran), Neufundland (Gold), Ontario (Gold, Palladium, Nickel, Kupfer) und Quebec (Nickel, Kupfer, Kobalt) eingehend zu betrachten.

Marvel ist außerordentlich gut positioniert, um von einem Bullenmarkt bei diesen begehrten Rohstoffen zu profitieren und durch die gleichzeitige Entwicklung mehrerer Projekte einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Uran



Vollbild / Quelle

• Marvel besitzt eine äußerst vorteilhafte Landposition von beträchtlicher Größe (16.763 Hektar) entlang der produktiven Key Lake-Verwerfung innerhalb der Wollaston-Mudjactic Transition Zone (WMTZ) des östlichen Athabasca-Beckens in Saskatchewan.

• Entlang dieses Trends, der auch als die “hochgradige Hauptstadt der Welt” bezeichnet wird und in dem sich einige der hochgradigsten und grössten Uranminen befinden, wurden bereits über 2 Mrd. Pfund U3O8 entdeckt.

• Das Gebiet rund um die Grundstücke von Marvel verfügt über einen hervorragenden Straßenzugang und eine moderne Infrastruktur, einschließlich einer der größten Uranverarbeitungsanlagen der Welt.

• Marvels Claims sind umgeben von Liegenschaften der Cameco Corp. ($13 Mrd. Marktkapitalisierung / “MK”), Baselode Energy Corp. ($69 Mio. MK) und Fission 3.0 Corp. ($28 Mio. MK).

• Historische Bohrungen auf Marvels Highway North Grundstück deuten auf eine hochgradige Uranmineralisierung mit bis zu 2,31% U3O8 hin.

• Marvels Walker Grundstück beherbergt mehrere unexplorierte Uranvorkommen, die mit der Struktur zusammenhängen, sowie zahlreiche geophysikalische Ziele, die noch nie bebohrt wurden. Die Struktur spielt eine äußerst wichtige Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Uranmineralisierungswegen und -fallen.

• Im Juni 2022 schloss Marvel eine flugzeuggestützte magnetische Untersuchung ab, um unterirdische Merkmale abzugrenzen und zu kartieren, die in früheren Programmen identifiziert wurden und mit Verwerfungen, leitenden Linien und radioaktiven Vorkommen in Zusammenhang stehen. Die Interpretation der Vermessungsergebnisse ist im Gange und wird mit historischen Datensätzen integriert – mit der Absicht, Bohrziele zu definieren.

Gold



Vollbild / Quelle

• Mit dem jüngsten Bohrerfolg von New Found Gold Corp. ($933 Mio. MK) findet in Neufundland ein großer “Goldrausch” statt.

• Am 18. April 2022 erschien in der Financial Post ein Artikel über den milliardenschweren Investor Eric Sprott, den Gründer von Sprott Asset Management Inc., weithin bekannt für Erfolg im Gold- und Silbermarkt. Vor kurzem hat Sprott eine seiner bisher größten Wetten auf die seiner Meinung nach “größte Goldentdeckung in der Geschichte Kanadas” abgeschlossen: Sprott hat in großem Umfang in Unternehmen investiert, die in Newfoundland tätig sind (z.B. investierte er über $200 Mio. in New Found Gold).

• Mit >100.000 Hektar ist Marvel zu einem der grössten Landbesitzer in wichtigen Gebieten von Newfoundland geworden, in der Nähe von Grundstücken von Unternehmen wie:



• New Found Gold Corp. ($933 Mio. MK)

• Marathon Gold Corp. ($529 Mio. MK)

• Vulcan Minerals Inc. ($62 Mio. MK)

• Sokoman Minerals Corp. (44 Mio. MK)

• Matador Mining Inc. ($30 Mio. MK)

• Sassy Gold Corp. ($28 Mio. MK)

• Gander Gold Corp. ($27 Mio. MK)

• Big Ridge Gold Corp. ($19 Mio. MK)

• In Ontario besitzt Marvel das Black Fly Goldprojekt in der Nähe der Hammond Reef Goldlagerstätte von Agnico Eagle Mines Ltd. ($26 Mrd. MK) mit Tagebau-Reserven von 3,3 Mio. Unzen Gold (Durchschnittsgehalt: 0,84 g/t Gold). Falls und wenn Agnico die Entscheidung trifft, die Mine für anfängliche Investitionskosten von schätzungsweise $1 Mrd. zu bauen, könnte das Projekt von Marvel enorm profitieren, da im letzten Jahr eine Gesteinsprobe mit einem Gehalt von 52,5 g/t Gold entdeckt wurde. Anschließende Bohrungen ergaben respektable Gehalte nahe der Erdoberfläche sowie hohe Gehalte (bis zu 50,6 g/t Gold über 0,5 m) nach 39 m Kernlänge.

Palladium-Nickel-Kupfer



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

• Marvel besitzt 100% des East Bull Nickel-PGE (Platingruppenelemente)-Grundstücks in der Nähe von Elliot Lake und Sudbury, Ontario, das an die Grundstücke von Grid Metals Corp. (machte im Dezember 2020 eine “signifikante Palladiumentdeckung”: 119 m @ 1,13 g/t Palladiumäquivalent) und Canadian Palladium Resources Inc. (>1 Mio. Unzen Palladiumäquivalent in Indicated und Inferred Ressourcen; März 2022).

• Marvels Grundstück beherbergt eine mögliche Erweiterung des produktiven East Bull Lake Intrusivs (EBLI), das sich nicht nur über die Grundstücke von Grid Metals und Canadian Palladium erstreckt, sondern auch die River Valley Lagerstätte von New Age Metals Inc. mit 1,57 Mio. Unzen Palladium und 0,6 Mio. Unzen Platin in Measured und Indicated Ressourcen (2021) beherbergt.

• Die große magnetische Pecors Anomalie befindet sich westlich des Grundstücks von Marvel und teilweise auf dem angrenzenden Serpent River / Pecors Grundstück von Power-One. Eine neue Interpretation der Pecors-Anomalie kommt zu dem Schluss, dass sie das Ergebnis einer kontaktartigen Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung sein könnte, ähnlich jener, die östlich von Sudbury gefunden wurde. Marvels 2015-Bohrungen haben diesen möglichen Lagerstättentyp bestätigt.

Cobalt



Vollbild / Quelle

• In Quebec besitzt Marvel das Duhamel Nickel-Kupfer-Cobalt-Grundstück, wo frühere Betreiber einen 13 km langen Korridor definierten, der zahlreiche Ni-Cu-Co-Sulfid- und Titan-Vanadium-Eisenoxid-Vorkommen enthält.

• Historische Bohrungen im Jahr 2000 erzielten 3 m @ 1,27% Ni, 0,33% Cu und 0,12% Co.

• Historische Gesteinsproben ergaben 0,28% V2O5 in Verbindung mit 20,8% TiO2 und 0,13% Cr203.

• Vor kurzem, am 26. Juli, mobilisierte Marvel Explorationsteams auf dem Grundstück, dessen Größe im Februar mehr als verdoppelt wurde, um nicht nur historische Vorkommen zu bestätigen, sondern auch neue Ni-Cu-Co-Vorkommen zu finden. Sofern historische Bohrlöcher gefunden werden können, beabsichtigt Marvel, moderne geophysikalische Bohrlochuntersuchungen durchzuführen, da “es üblich ist, dass die höhere Leitfähigkeit, die Ni-Cu-haltige Massivsulfide repräsentiert, von früheren Betreibern übersehen wurde und diese Linsen der Mineralisierung direkt außerhalb des Bohrlochs liegen”, so der CEO und Präsident von Marvel, der auch erklärte: “Die Ergebnisse der Feldarbeiten werden es uns ermöglichen, unsere besten Ziele für Bohrungen zu definieren und auszuwählen.”

Seltene Erdenmetalle / Rare Earth Elements ("REE")



Vollbild / Quelle

• Marvel besitzt 100% des Wicheeda North Grundstücks (2.136 Hektar), das an das Wicheeda Grundstück (2.287 Hektar) von Power-One angrenzt, wobei letzteres an die Wicheeda Carbonatite REE Lagerstätte von Defense Metals Corp. ($38 Mio. MK) angrenzt, die 5 Mio. t @ 2,95% TREO (Indicated) und 29,5 Mio. t @ 1,83% TREO (Inferred) beherbergt (Stand: November 2021), wobei vor kurzem im April der bisher längste hochgradige Abschnitt gebohrt wurde (251 m @ 3,09% TREO nach 1,8 m Kernlänge).

• Mit einer Gesamtfläche von 4.423 Hektar kontrollieren Marvel und Power-One eines der größten Landpakete nahe dem Grundstück von Defense Metals.

Im Oktober 2021 kommentierte der Präsident und CEO von Marvel: “Geophysikalische Studien zeigen, dass Wicheeda North ähnliche geologische Gegebenheiten und Strukturen aufweist wie unser Nachbar Defence Metals. Defence arbeitet aggressiv an der Erweiterung seiner Ressourcen – wir sind in diesem Gebiet gut positioniert und freuen uns darauf, unser erstes Explorationsprogramm zu beginnen, sobald wir alle unsere neu erworbenen Datensätze überprüft haben. Unsere Explorationspläne beinhalten neue hochauflösende aeromagnetische Vermessungen und den Einsatz von KI-Algorithmen (künstliche Intelligenz) zur Unterstützung bei der Priorisierung von Zielgebieten. Wir sind begeistert, im REE-Sektor tätig zu sein, einschließlich dessen, was ich gerne als Weltraummetalle bezeichne. Dies festigt Marvel weiter als Multi-Rohstoff-Ressourcenunternehmen.”

Laut heutiger Marvel-News:

Das Wicheeda Grundstück befindet sich etwa 80 km nordöstlich der Stadt Prince George und etwa 50 km östlich der Gemeinde Bear Lake, B.C.

Das Grundstück ist über allwettertaugliche Schotterstraßen leicht zugänglich und liegt in der Nähe der wichtigsten Infrastrukturen, einschließlich Stromübertragungsleitungen, Eisenbahnlinien und wichtiger Autobahnen. Geologisch gesehen befindet sich das Projekt im Foreland-Belt und innerhalb des Rocky-Mountain-Trench, einer wichtigen kontinentalen geologischen Besonderheit. Der Foreland-Belt ist Teil einer großen alkalischen Eruptivprovinz, die sich von den kanadischen Kordilleren bis in den Südwesten der USA erstreckt und mehrere Karbonatit- und Alkalikomplexe beherbergt. Dazu gehören die alkalischen Komplexe Aley (Niob), Rock Canyon (REE) und Wicheeda (REEn), die hohe REE-Konzentrationen enthalten.

Im Jahr 2010 wurde von Aeroquest eine geophysikalische Untersuchung aus der Luft durchgeführt und von Electric Metals im Auftrag von Montoro geochemische Bodenproben über einem Teil der Wicheeda-Claims entnommen. Das luftgestützte geophysikalische Programm bestand aus 654 km AeroTEM-Hubschrauber-getragenen elektromagnetischen und radiometrischen Vermessungen im Zeitbereich, die in einem hochauflösenden Abstand von 50 m geflogen wurden. Die Untersuchung deckte ein 29,4 km2 großes Gebiet ab und war erfolgreich bei der Kartierung der magnetischen und leitfähigen Eigenschaften der Geologie. Der Bewertungsbericht aus dem Jahr 2010 (Nr. 32361) enthält Kommentare zu den wichtigsten Beobachtungen und Notizen von Intrepid Geophysics:

“Die elektromagnetischen Daten deuten darauf hin, dass es in der Mitte des Blocks eine nicht kartierte Verwerfung geben könnte. Die magnetischen Daten zeigen ein subtiles Merkmal in der Mitte des Blocks, das leicht von der interpretierten Verwerfung versetzt ist. Es wird empfohlen, der luftgestützten Untersuchung eine geochemische Untersuchung und eine Kartierung auf Grundstücksebene folgen zu lassen.”

Schlusspunkt

Für Marvel und seine Beteiligung Power-One ist es an der Zeit zu glänzen, indem sie mehrere Projekte gleichzeitig vorantreiben und möglicherweise große Entdeckungen in einigen der angesagtesten Minen- und Explorationsgebiete Kanadas machen.

Saskatchewan: Athabasca Basin Uran-Projekte

GRÖSSE: 16.763 Hektar



Vollbild / Das Grundstück von Marvel liegt 70 km südwestlich der ehemals produzierenden Key Lake Uranmine, die aus 2 mineralisierten Zonen besteht, die in der Vergangenheit insgesamt 4,2 Mio. t Produkt mit einem Durchschnittsgehalt von 2,1% U3O8 produzierten (Harvey, 1999). (Quelle)



Vollbild / Das Grundstück von Marvel befindet sich in unmittelbarer Nähe wichtiger regionaler Infrastrukturen, einschließlich des Stromnetzes der Provinz und einer ganzjährig befahrbaren Provinzstraße. (Quelle)

LAGE: Entlang der Key Lake-Verwerfung, die an die Grundstücke von Cameco Corp. ($13 Mrd. MK), Baselode Energy Corp. ($69 Mio. MK) und Fission 3.0 Corp. ($28 Mio. MK) entlang des östlichen Randes des Athabasca-Beckens in Saskatchewan angrenzt.

Die Claims von Marvel (KLR, Highway North, Walker) befinden sich in der Wollaston-Mudjactic Transition Zone (WMTZ) im östlichen Athabasca-Becken. Entlang dieses Trends wurden über 2 Mrd. Pfund U3O8 entdeckt, und laut Baseload Energy ist dieser Trend “die hochgradige Hauptstadt der Welt, wenn es um die Suche nach Uranlagerstätten geht”. In der Region wurden in der Vergangenheit 208 Mio. Pfund @ 2,32 U3O8 aus geringer Tiefe produziert. Daher verfügt das Gebiet über eine hervorragende Infrastruktur und Straßenanbindung. Die WMTZ beherbergt einige der größten und hochgradigsten Uranminen der Welt:

Cigar Lake (50% Cameco):

• 152 Mio. Pfund U3O8 @ 15,4% U3O8

• “Die hochgradigste Uranmine der Welt”, laut Cameco.

• Das Erz von Cigar Lake wird 70 km nordöstlich in der McClean Lake Mill verarbeitet (betrieben von Orano).

• Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2014 hat Cigar Lake insgesamt 105 Mio. Pfund produziert (100% Basis).

• Als Betreiber entwickelte Cameco eine innovative Jet-Boring-Technik speziell für diese anspruchsvolle Lagerstätte.

McArthur River (70% Cameco):

• 392 Mio. Pfund U3O8 @ 6,58% U3O8

• Laut Cameco: “Die weltweit größte hochgradige Uranmine und -mühle” (Key Lake Mill; 83% Cameco).

• Die Standorte sind seit 1999 (McArthur River Mine) und 1983 (Key Lake Mill) in Betrieb und haben insgesamt 535 Mio. Pfund Uran mit verschiedenen Abbaumethoden produziert.

• Nachdem die Anlagen seit 2018 in einem Wartungs- und Instandhaltungszustand gehalten werden, kündigte Cameco im Februar 2022 Pläne für die schrittweise Wiederaufnahme der Produktion an.

Wheeler River (95% Denison Mines Corp.; $1,3 Mrd. MK):

• 109 Mio. Pfund U3O8 @ 11,23% U3O8 in 2 Lagerstätten (Phoenix und Gryphon).

• Laut Denison: “Phoenix ist die hochgradigste bekannte unerschlossene Uranlagerstätte”, einschließlich eines hochgradigen Kerns bei Phoenix, der schätzungsweise 62.900 t @ 43,2% U3O8 mit 59,9 Mio. Pfund U3O8 enthält.

• Eine PFS (Pre-Feasibility Study) wurde im September 2018 abgeschlossen und zeichnet sich durch die Auswahl der In-Situ-Rückgewinnungsmethode (ISR) für die Erschließung der Lagerstätte Phoenix aus, mit geschätzten durchschnittlichen Betriebskosten von $4,33 ($3,33 USD) pro Pfund U3O8.

Highway North Projekt (treffend benannt nach seiner Lage am Highway 914): Nur 21 Bohrlöcher (3.527 m) im Zeitraum 1980-2008. Historische Exploration und Bohrungen weisen auf das Vorhandensein einer Uranmineralisierung entlang der Highway Zone hin, mit Gehalten von bis zu 2,31% U3O8 über 0,29 m (Bohrloch KLR15-086).

Walker Projekt: Angrenzend an das Hobo Lake Projekt von Fission 3.0. Innerhalb der WMTZ liegt Walker entlang der Key Lake Shear Zone und beherbergt 10 Uranvorkommen und mehrere unexplorierte EM-Ziele. Sowohl Walker (10.595 Hektar) als auch KLR (3.595 Hektar) sind über einen Highway leicht zu erreichen (bisher nur begrenzte Exploration auf beiden Grundstücken).



Vollbild / Klassische Uranlagerstätten des Athabasca-Beckens an der Diskordanz zwischen dem Athabasca-Sandstein und dem kristallinen Grundgebirge innerhalb der WMTZ. Die Lagerstätten Triple R, Eagle Point, Cluff Lake und Arrow befinden sich im Grundgestein der Crystalline Granulite Domain im westlichen Athabasca Basin. Die Grundstücke KLR und Walker von Marvel liegen im Grundgestein unmittelbar südlich der ehemaligen Key Lake Mine innerhalb der WMTZ. (Quelle)



Vollbild / Repräsentative Abschnitte von 3 bekannten diskordanzgebundenen Uranlagerstätten im östlichen Athabasca-Becken, die den starken räumlichen Zusammenhang der Lagerstätten mit dem Schnittpunkt von im Grundgestein verwurzelten Verwerfungszonen und der Diskordanzoberfläche zeigen: (A) Cigar Lake Lagerstätte, bestehend aus überwiegend diskordanzgebundenem Erz im darüber liegenden Sandstein; (B) Deilmann Pit, Key Lake Lagerstätte, einschließlich sowohl im Basement beheimatetem als auch diskordanzgebundenem Erz, kontrolliert durch die Key Lake Fault; (C) Eagle Point Lagerstätte, überwiegend im Basement beheimatetes Erz, kontrolliert durch die Collins Bay Thrust und Eagle Point Fault. (Quelle)

REGIONALE GEOLOGIE: Das Lagerstättenmodell für die Exploration auf Marvels Highway North Grundstück war eine diskordanzgebundene Uranlagerstätte des Basistyps, wie sie bei Eagle Point, Millennium, Gaertner und Deilmann (Key Lake) gefunden wurde. Dieser Lagerstättentyp gehört zur Klasse der Uranlagerstätten, bei denen die Mineralisierung räumlich mit Diskordanzen verbunden ist, die proterozoische konglomeratische Sandsteinbecken und metamorphisierte Grundgesteine trennen (Jefferson et al., 2007).

Obwohl die Gesteine der Athabasca-Gruppe und die basale Diskordanz auf dem Grundstück von Marvel nicht zu Tage treten, haben sie wahrscheinlich einst die Grundgebirgsgneise und -metapelite überlagert, die jetzt zu Tage treten, da der aktuelle Erosionsrand des Athabasca-Beckens und potenzielle Ausreißer ca. 50 km nördlich des Grundstücks liegen.

In Saskatchewan wurden Uranvorkommen an, über und bis zu 300 m unter der Diskordanz der Athabasca-Gruppe im Grundgestein entdeckt. Die Mineralisierung kann Hunderte von Metern tief im Grundgestein oder bis zu 100 m darüber im Sandstein der Athabasca-Gruppe vorkommen. Typischerweise liegt Uran in Form von Uraninit vor, das in Form von Adern und halbmassiven bis massiven Verdrängungskörpern vorkommt. Die Mineralisierung steht auch in räumlichem Zusammenhang mit steil abfallenden, graphitischen Grundgebirgsstrukturen und kann während aufeinander folgender struktureller Reaktivierungsereignisse remobilisiert worden sein. Solche Strukturen können wichtige Flüssigkeitswege sowie strukturelle oder chemische Fallen für die Mineralisierung sein, da Reaktivierungsereignisse wahrscheinlich weiteres Uran in die mineralisierten Zonen eingebracht und ein Mittel zur Remobilisierung bereitgestellt haben (Jefferson, et al. 2007).



Vollbild / Regionale geologische und strukturelle Lage von Marvels Highway North Grundstück. (Quelle)

Laut Marvel-News vom 29. März 2022:

• Beide Grundstücke [KLR und Walker] erstrecken sich entlang der Key Lake Fault Zone, einem wichtigen Korridor für strukturell kontrollierte Uranlagerstätten im Athabasca-Becken.

• Die Arrow Lagerstätte, die sich im Besitz von NexGen Energy befindet, liegt entlang eines ähnlichen strukturellen Korridors wie die Marvel-Grundstücke.

• Die Arrow Lagerstätte, für die eine positive Machbarkeitsstudie mit solider Wirtschaftlichkeit durchgeführt wurde, enthält Reserven (Probable) von 239,6 Mio. Pfund U3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 2,37% U3O8 sowie Ressourcen (Mesured und Indicated) von 256,7 Mio. Pfund mit einem Durchschnittsgehalt von 3,1% U3O8. Die Arrow Lagerstätte ist die größte unerschlossene Uranlagerstätte in Kanada.

• Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel, kommentierte: “Wir haben das große Glück, die KLR und Walker Claims erworben zu haben, die direkt an den Norden und Süden unseres kürzlich erworbenen Highway North Projekts angrenzen. Damit erweitern wir unsere Gesamtfläche auf über 16.000 Hektar entlang eines Trends, der einige der hochgradigsten Uranminen der Welt beherbergt. Die unmittelbare Nachbarschaft zur ehemaligen Key Lake Uranmine und zur Key Lake Mill von Cameco ist ein äußerst strategischer Schachzug, da wir das Projekt vorantreiben. Dieser Korridor entlang der Key Lake Shear Zone stellt eine enorme Chance dar, den Erfolg der im Grundgebirge gelegenen Uranlagerstätten auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens, wie die Arrow Lagerstätte von NexGen Energy, nachzuahmen.”

Laut Marvel-News vom 14. April 2022 wurde eine luftgestützte magnetische Untersuchung über KLR und Walker angekündigt:

• Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits eine 32,3 Linienkilometer lange magnetische Bodenuntersuchung auf den Highway North-Claim-Blöcken innerhalb des Key Lake-Geländes abgeschlossen.

• Die geophysikalischen Daten dieser Untersuchung, die mit anderen vor kurzem erworbenen Datensätzen übereinstimmen, werden interpretiert und zur Verfeinerung von aussichtsreichen Bohrziele verwendet.

• Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel, kommentierte: “Dies ist der erste Schritt in unserer Explorationsstrategie für die neu erworbenen KLR und Walker Claims. Beide Projekte erstrecken sich über die Key Lake-Verwerfung und grenzen an das Gebiet von Cameco und Fission. Wir haben mehrere unexplorierte Uranvorkommen auf dem Grundstück, die mit der Struktur zusammenhängen. Wir wissen, dass die Struktur eine äußerst wichtige Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Uranmineralisierungswegen und -fallen spielt. Der Korridor entlang der Key Lake Shear Zone stellt eine enorme Chance dar, den Erfolg von Uranlagerstätten im Basement, die auf der westlichen Seite des Athabasca Beckens gefunden wurden, wie die Arrow Lagerstätte von NexGen Energy, nachzuahmen. Wir freuen uns darauf, die Resultate der Untersuchung zu erhalten.”

Laut Marvel-News vom 2. Juni 2022 wurde die luftgestützten Magnetikmessung abgeschlossen:

• Der Zweck der Untersuchung war die Abgrenzung und Kartierung von unterirdischen Merkmalen, die in früheren Programmen identifiziert wurden und die mit Verwerfungen, leitenden Linien und radioaktiven Vorkommen in Verbindung stehen.

• Das Unternehmen hat eine Interpretation der Messung in Auftrag gegeben, die mit historischen Datensätzen verknüpft werden soll, um Bohrziele zu definieren.

• Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel, kommentierte: “Wir kommen jetzt schnell voran. Wir haben umfangreiche Vorbereitungen für unsere nächste Explorationsphase getroffen und sind nun vor Ort, um Bohrziele zu definieren... Wir freuen uns darauf, die Crews in Kürze zu mobilisieren, sobald die Datensätze analysiert wurden.”

Newfoundland Gold Projects

Mit >100.000 Hektar ist Marvel Discovery Corp. zu einem bedeutenden Landbesitzer im zentralen Goldgürtel von Newfoundland geworden.

Marvels gesamtes Landpaket seiner 3 Gander-Projekte (Gander North, Gander East, Gander South) umfasst 28.950 Hektar, die an New Found Gold Corp. ($933 Mio. MK) und Gander Gold Corp. ($27 Mio. MK; ein Spinout von Sassy Gold Corp.; $28 Mio. MK) angrenzen.

Das Queensway Projekt von New Found Gold befindet sich im Zentrum des “Neufundland-Goldrausches”. New Found Gold führt derzeit ein 400.000 m grosses Bohrprogramm durch, dessen bisherige Höhepunkte sind:



• 25,6 m @ 146 g/t Gold (Keats)

• 14,15 m @ 69,2 g/t Gold (Golden Joint)

• 17,7 m @ 124,4 g/t Gold (Keats)

• 7,2 m @ 261,3 g/t Gold (Keats)

• 11,5 m @ 150,3 g/t Gold (Lotto)



Vollbild / Quelle

Gander South

GRÖSSE: 10.250 Hektar, angrenzend an das Queensway-Projekt von New Found Gold.

LAGE: Zwischen der Exploits Subzone und der Gander Zone, ca. 10 km östlich des aussichtsreichen, nach Nordosten verlaufenden Dog Bay-Appleton-Grub Line Fault System, wo sich das Queensway Projekt befindet.



Vollbild / Das Gander South Grundstück liegt innerhalb der Gander Zone, nordöstlich entlang des Streichens der Grenze der Exploits Subzone, wo die Goldmineralisierungsmodelle auf ähnlichen strukturellen Gegebenheiten wie bei Fosterville in Victoria, Australien, basieren. New Found Gold hat das Potenzial für Goldlagerstätten im Stil von Fosterville auf der 240 km langen Exploits Subzone nachgewiesen, die sich von Nordosten nach Südwesten über die Insel Neufundland erstreckt. (Quelle)

REGIONALE GEOLOGIE: Marvels Gander South Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe des Dog Bay-Appleton-Grub Line Fault System, einer Verwerfungszone auf Krustenebene, die sich von der Nordküste Newfoundlands 200 km südwestlich durch Gander erstreckt. Eine vorläufige Strukturinterpretation zeigt, dass das Gebiet durch große, nach Nordosten verlaufende Strukturen gekennzeichnet ist, die parallel zum Dog Bay-Appleton-Grub Line Fault System verlaufen und über 35 km nach Südwesten und 60 km nach Nordosten verfolgt werden können, wo historische Goldvorkommen (z.B. Star Track, West Tower, Wing Pond) in der Nähe von Granitvorkommen der Gander-Zone beobachtet werden.

Strukturelle Korridore in ZentralNewfoundland stehen in engem Zusammenhang mit Goldentdeckungen, einschließlich des Valentine Projekts (Marathon Gold Corp.; $529 Mio. MK).

Gander East

GRÖSSE: 6.850 Hektar



Vollbild / Die Karte von Gander East zeigt die strategische Lage und die wichtigsten Verwerfungspositionen. (Quelle)

LAGE: Angrenzend an das Queensway Projekt und zwischen der Exploits Subzone und der Gander Zone sowie entlang des aussichtsreichen, nach Nordosten verlaufenden Dog Bay-Appleton-Grub Line Fault Systems.



Vollbild / Gander East Grundstück: Vergleich der hochauflösenden magnetischen Vermessung mit der bestehenden regionalen magnetischen Regierungssignatur. A: Vorhandene regionale magnetische Signatur. B: Gegenüberstellung des Grundstücks von New Found Gold und des Gander East Grundstücks von Marvel mit den regionalen magnetischen Daten. C: Bereich der hochauflösenden magnetischen Vermessung von Marvel über den Daten der regionalen Regierung D: Deutlicher Unterschied der hochauflösenden magnetischen Signatur im Vergleich zu den bereits vorhandenen Daten der regionalen Regierung. (Quelle)



Vollbild / Vorläufige strukturelle Interpretation der hochauflösenden magnetischen Untersuchung, die Strukturen 2. und 3. Ordnung zeigt, die für das Einfangen von goldhaltigen hydrothermalen Flüssigkeiten geeignet sind. (Quelle)

MAGNETIK-MESSUNG: Diese Untersuchung war ein effektives Instrument, das die magnetische Signatur des Gander East Grundstücks verbesserte. Die Komplexität dieses Datensatzes offenbart strukturelle Merkmale, die mit ausgedehnten Verwerfungs- und sekundären Scherungszonen übereinstimmen, sowie strukturelle Faltungsmuster, die mit den zuvor existierenden regionalen Datensätzen nicht auflösbar waren. Bei diesen Verwerfungsstrukturen könnte es sich um Spreizungszonen der Grub Line handeln, die sich östlich der Grundstücksgrenze von Marvel befindet und die für eine Goldmineralisierung äußerst günstig sind. Die Strukturen zweiter und dritter Ordnung sind als lineare magnetische Merkmale erkennbar, die die Strukturkorridore durchschneiden. Außerdem sind magnetische Merkmale vorhanden, die eher mit vulkanischen Intrusionen als mit alteriertem Sedimentgestein übereinstimmen, wobei solche Merkmale für Cu-Pb-Zn-Lagerstätten günstig sind, die üblicherweise im Gebiet Buchans im Westen gefunden werden.

Eine detaillierte Strukturstudie ist in Vorbereitung und kann als Grundlage dienen, um die Feldbesatzungen für die Bodenuntersuchungen anzuweisen, die geochemische Bodenuntersuchungen, Prospektion und Kartierungen umfassen können.

Laut Marvel-News vom 14. Juni 2022:

• Eine strukturelle Interpretation der hochauflösenden magnetischen Untersuchung auf dem Gander East Projekt wurde abgeschlossen.

• Es wurden mehrere markante Scher- und Deformationszonen identifiziert, die weitere Prospektion, Kartierungen und Bodenproben erfordern.

• Die Ergebnisse der “Boots-on-the-Ground”-Kampagne werden Marvel zusammen mit den günstigen strukturellen Merkmalen dabei helfen, jene Gebiete auszuwählen, die für das erste Phase-1-Bohrprogramm von großem Wert sind.

• Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel, kommentierte: “Das Gander East Projekt ist eine strategische Landposition für Marvel innerhalb des Goldgürtels von Zentral-Newfoundland. Die Effektivität der hochauflösenden magnetischen Vermessung definiert strukturelle Merkmale, von denen wir wissen, dass sie für den Erfolg von New Found Golds Queensway Projekt und der hochgradigen Keats Zone wesentlich waren. Unser robuster magnetischer Datensatz verbessert eindeutig unser strukturelles und lithologisches Verständnis des Grundstücks und lenkt unsere nächste Explorationsphase auf jene Gebiete, die für eine Goldmineralisierung besonders geeignet sind. Sobald die Ergebnisse dieser nächsten Phase vorliegen, wird Marvel eine erste Bohrkampagne einleiten.”



Vollbild / Interpretierte Lage der vorherrschenden Scherungszone im zentralen Teil des Gander East Grundstücks (links) und die 6 Gebiete von Interesse, die für Folgeexplorationen vorgesehen sind (rechts). Als Ergebnis der Studie der magnetischen Produkte der hochauflösenden Untersuchung wird eine große sigmoidale Scherungszone durch den zentralen Teil des Grundstücks interpretiert. 6 Gebiete mit hohem Wert werden für weitere Prospektion, Kartierungen und Bodenprobenahmen ausgewählt. Diese Gebiete werden aufgrund der bekannten Mineralisierungs- und Alterationsformen in der Nähe des Grundstücks, des gefalteten und gescherten Sedimentgesteins, der vorherrschenden Scherungszonen und zahlreicher kleinerer Verwerfungen als sehr erfolgversprechend für eine orogene Goldmineralisierung angesehen. (Quelle)

Laut Marvel-News vom 2. März 2022:

• Karim Rayani, Marvels Präsident und CEO, kommentierte: “Das Gander East Projekt ist eine strategische Landposition für Marvel – das Goldprojekt von New Found Gold schließt direkt daran an und die Grub Line verläuft direkt entlang unseres Grundes. Wir sind von den erhaltenen Datensätzen begeistert; die strukturellen Merkmale stehen im Einklang mit einer hochgradigen Mineralisierung mit großen Verwerfungen und Abspaltungen von der Grub Line. Unser Team hat in aller Stille einige der aussichtsreichsten und am wenigsten erkundeten Grundstücke entlang und in der Nähe der großen kontinentalen Strukturen in Newfoundland abgesteckt, und wir sind der Meinung, dass dies erst der Anfang ist, da nun alle beginnen, die Bedeutung dieser großen Krustenverwerfungen und Scherzonen zu schätzen und zu verstehen. Wir waren nicht die Ersten, die zu dieser Party kamen, aber wir haben uns als dominante Kraft mit strategisch wichtigen Grundstücken auf einigen der größten definierten Vermögenswerte der Insel positioniert.”

Gander North

GRÖSSE: 11.875 Hektar

LAGE: Angrenzend an das Gander North Projekt von Sassy Gold (jetzt Gander Gold) und 25 km östlich des Queensway Projekts von New Found Gold.

REGIONALE GEOLOGIE: Nordöstlich verlaufende strukturelle Lineamente, die zuerst von Sassy im unmittelbaren Südosten erkannt wurden, werden so interpretiert, dass sie sich auf Marvels Gander North Grundstück fortsetzen.

Eine Interpretation der regionalen Magnetik zeigt, dass nach Nordosten verlaufende, ophiolithische Schubverwerfungen von einer Reihe von spröden, nach Nordosten verlaufenden Verwerfungsbrüchen durchschnitten werden, die auf ein regionales Umfeld hinweisen, das der äußerst viel versprechenden östlichen Exploits Subzone ähnelt.

Die Goldmineralisierungsmodelle entlang der Exploits Subzone basieren auf ähnlichen strukturellen Gegebenheiten wie jene bei Fosterville in Victoria, Australien.



Vollbild / Quelle

Slip

GRÖSSE: 3.700 Hektar

LAGE: 17,5 km nordwestlich vom Queensway Projekt von New Found Gold. Das Slip Grundstück befindet sich in der Exploits Subzone, die das Potenzial hat, ein Goldcamp auf Distriktniveau zu werden.

Laut Marvel-News vom 15. Juli 2022:

• Eine Analyse der regionalen magnetischen Daten deutet darauf hin, dass das Slip Projekt in einer ähnlichen strukturellen Umgebung liegt wie das Queensway Projekt von New Found Gold, was dieses Projekt zu einer hohen Priorität für Marvel macht.

• Jüngste Explorationen auf dem Slip Projekt haben eine Oberflächenmineralisierung mit Gesteinsproben von bis zu 44,5 g/t Gold erzielt; ein detailliertes, systematisches Explorationsprogramm ist nun im Gange.

• Marvel hat Balch Exploration Consulting Inc. (BECI) mit der Durchführung einer hochauflösenden magnetischen Gradiometeruntersuchung beauftragt. Diese Vermessungsergebnisse werden eine detaillierte litho-strukturelle Analyse des gesamten Projektgebiets ermöglichen.

• Marvel hat Roland Quinlan von Edge Exploration, einen der angesehensten und bekanntesten Prospektoren in Newfoundland, unter Vertrag genommen. Er wurde damit beauftragt, ein systematisches Prospektionsprogramm für das gesamte Slip Grundstück durchzuführen.

• Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel, kommentierte: “Wir freuen uns, mit den Arbeiten auf Slip zu beginnen. Der Abschluss der hochauflösenden Vermessung wird die strukturellen Merkmale umreißen, von denen wir glauben, dass sie auf dem Grundstück vorhanden sind. Darüber hinaus konnten wir mit Roland Quinlan von Edge Exploration einen renommierten und angesehenen lokalen Prospektor gewinnen.”

Victoria Lake

GRÖSSE: 7.650 Hektar



Vollbild / Historische Arbeiten haben gezeigt, dass Marvels Victoria Lake Projekt in einem ähnlichen strukturellen Umfeld wie das Valentine Lake Projekt von Marathon Gold Corp. liegt. (Quelle)



Vollbild / Historische Arbeiten deuten darauf hin, dass das Victoria Lake Projekt von Marvel in einem ähnlichen strukturellen Umfeld liegt wie das nahe gelegene Valentine Projekt (Marathon Gold Corp.; $529 Mio. MC), das mehr als 5 Mio. Unzen Gold in Ressourcen beherbergt (Measured & Indicated: 64,6 Mio. t @ 1,9 g/t Gold, Inferred: 20,8 Mio. t @ 1,65 g/t Gold) gemäß einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung vom Juni 2022. Eine Machbarkeitsstudie vom April 2021 skizzierte einen Tagebau- und konventionellen Mühlenbetrieb über eine Lebensdauer von 13 Jahren mit einer durchschnittlichen Goldproduktion von 173.000 Unzen Gold pro Jahr in den ersten 9 Jahren (die anfänglichen Investitionskosten wurden auf $305 Mio. geschätzt). (Quelle)

LAGE: Innerhalb der Exploits Subzone, ca. 18 km westlich von Marathon Gold Corp.’s Valentine Lake Projekt.

Im September 2021 fügte Marvel 53 Claims zu den bestehenden Landpositionen des Unternehmens hinzu, was Karim Rayani, Marvels Präsident und CEO, kommentierte: “Diese Claim-Erweiterungen waren ein strategischer Schritt, nicht nur, um die Größe und das Potenzial zu erweitern, sondern auch, um ein Gebiet mit den höchsten Gold-Bodenproben in der Provinz Neufundland zu erschließen. Dies zeigt, dass wir uns an der richtigen Stelle für eine potenzielle Entdeckung befinden, die an das angrenzt, was wahrscheinlich die nächste und größte Goldmine Neufundlands werden wird. Wir verfügen nun über 7.650 Hektar, die an die größte Goldlagerstätte in Northern Atlantic angrenzen. Darüber hinaus werden unsere Prospektionsarbeiten von Roland Quinlan durchgeführt. Roland war für den Verkauf eines Teils des Queensway Projekts an New Found Gold verantwortlich. Er ist der Verkäufer dieser Claims – ich könnte nicht glücklicher sein, ihn als Teil der Marvel Story zu haben.”

Die neu erworbenen Claims enthalten die höchste regionale Gold-in-Till-Probe im Newfoundland Geoscience Atlas mit 785 ppb (0,785 g/t) Gold. Es gab keine nachfolgenden Explorationsbemühungen, um diese extrem hohe Gold-in-Till-Probe weiter zu verfolgen. Till-Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 70 ppb (0,07 g/t) werden von Roland Quinlan als sehr anomal angesehen. Regionale Gold-in-Till-Proben haben sich im zentralen Neufundland-Goldgürtel zunehmend als erfolgreich erwiesen, da sie die Explorationsbemühungen auf jene Gebiete mit hohem Wert lenkten, was zu einer Zunahme neuer goldhaltiger Entdeckungen führte. Marvels Victoria Lake Projekt beherbergt interpretierte Erweiterungen der Valentine Lake Scherzone und 2 große Überschiebungsfalten, ein breiter struktureller Korridor, von dem interpretiert wird, dass er eine wesentliche Rolle in Marathon Golds Valentine Lagerstätte spielt.

HISTORISCHE EXPLORATION: Die Beprobung und Prospektion bei Vein #3 auf dem Victoria Lake Grundstück im Jahr 1995 fand eine Gesteinsprobe mit 162,7 g/t Gold und 220,8 g/t Silber. Bei ersten Arbeiten auf dem Grundstück wurden mehrere Quarz-Arsenopyrit-Adern in Gesteinsproben mit einem Gehalt von 15,5 bis 24,9 g/t Gold und 18,6 bis 139,9 g/t Silber entdeckt.



Vollbild / Regionale geologische und strukturelle Lage des Victoria Lake Projekts. (Quelle)

Victoria Lake Southwest

GRÖSSE: 6.325 Hektar

LAGE: Innerhalb der Exploits Subzone grenzt Marvel an Grundstücke von Falcon Gold Corp. ($14 Mio. MK), Benton Resources Inc. ($16 Mio. MK), Buchans Minerals Corp. und ein bedeutendes Landpaket, das von Shawn Ryan abgesteckt wurde.

Jüngste strukturelle Interpretationen von geophysikalischen Untersuchungen auf regionaler Ebene veranlassten Marvel dazu, dieses Landpaket abzustecken, da es zahlreiche interpretierte schräge Trends und tertiäre Spreizungszonen aufweist, die als äußerst aussichtsreich für eine Goldmineralisierung angesehen werden.



Vollbild / Quelle

Am 7. April 2022, als Marvel die Absteckung von Victoria Lake Southwest verkündete, kommentierte Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel: “Marvels Timing in diesem Camp könnte sich als ideal erweisen, da die jüngsten Aktivitäten das Buchans-Benton Prospektionsprogramm aus dem Jahr 2011 hervorheben. Hochgradige Goldproben liegen innerhalb von 2,4 km von unserer Claim-Grenze entfernt, und die Quelle dieses Findlings scheint noch nie gefunden worden zu sein. Unsere internen Studien deuten darauf hin, dass in diesem unmittelbaren Gebiet die strukturelle Kontrolle der Mineralisierung nur unzureichend verstanden wird, und wir beabsichtigen, das gesamte Gebiet mit hochauflösenden magnetischen Vermessungen zu überfliegen, denen detaillierte litho-strukturelle Studien und Studien zur Zielgenerierung folgen werden.”

HISTORISCHE EXPLORATION: Anfang 2011 schlossen Buchans Minerals Corp. und Benton Resources Inc. Schürfungen in der unmittelbaren Umgebung ab, bei denen reichlich mineralisiertes Quarzgangmaterial mit Spuren bis zu mehreren Prozent Sulfiden identifiziert wurde. Die Analyseergebnisse der Gesteinsproben erzielten 1,65 bis 18,24 g/t Gold und 5,4 bis 87,1 g/t Silber. Proben aus dem Aufschluss ergaben einen Gehalt von bis zu 8,52 g/t Gold und 30,7 g/t Silber. Von beträchtlichem Interesse in diesem unmittelbaren Bereich sind Flotationsproben, die aus kantigen Gesteinsbrocken bestehen und bis zu 106,4 g/t Gold und 364,3 g/t Silber aufwiesen. Es scheint, dass bei den Nachfolgearbeiten in diesem Gebiet die Quelle dieser hochgradigen Probe nicht bestimmt werden konnte.

REGIONALE GEOLOGIE: Die strukturell kontrollierten orogenen Goldlagerstätten in Neufundland stehen in Zusammenhang mit Verwerfungszonen im Krustenbereich innerhalb des Central Newfoundland Gold Belt.

Zu diesen großen Verwerfungszonen gehören die Baie Verte-Brompton Line, die Cape Ray Fault Zone, die Red Indian Line und die Victoria Lake Shear Zone.

Eines der größten bekannten Goldvorkommen in Neufundland befindet sich bei Valentine Lake (Marathon Gold Corp.) in der Victoria Lake Shear Zone. Bis heute hat Marathon Gold 5 Lagerstätten entlang eines 20 km langen Trends entdeckt, die zusammen einige der größten unerschlossenen Goldressourcen in Atlantik-Kanada darstellen.

Golden Brook

GRÖSSE: 115.170 Hektar

Marvel hat ein 50:50-Joint-Venture mit Falcon Gold Corp. ($14 Mio. MK) gegründet, um 115.170 Hektar an aussichtsreichen Claims zu explorieren, die in den Distrikten Hope Brook und Baie Verte Brompton erworben wurden.

Hope Brook JV

Die erste hochgradige Lithiumentdeckung in Neufundland wurde im September 2021 von Sokoman Minerals Corp. ($44 Mio. MK) und Benton Resources Inc. ($16 Mio. MK) gemeldet, die weniger als 10 km von Marvel-Falcons Hope Brook JV-Grundstück entfernt liegt.

Unmittelbar südlich des Grundstücks von Marvel: Im April 2021 erwarb Big Ridge Gold Corp. ($19 Mio. MK) von First Mining Gold Corp. ($174 Mio. MK) die Option auf das Hope Brook Goldminenprojekt mit seiner hochgradigen Untertage-Ressource (2021-Indicated: 5,5 Mio. t @ 4,77 g/t Gold mit 844.000 Unzen Gold). Die Lagerstätte wurde 1983 von BP-Selco Inc. entdeckt und von 1987 bis 1997 abgebaut (gemeldete Gesamtproduktion: 752.163 Unzen Gold plus ein Kupferkonzentrat). Im Jahr 2011 führte Coastal Gold Corp. Explorationsarbeiten um und unterhalb der Mine durch, die zu einer Untertage-Ressource führten. 2015 übernahm First Mining die Coastal Gold. Die Goldmineralisierung ist ca. 500 m breit und erstreckt sich über mindestens 5 km entlang des Streichens.

Baie Verte JV

Mehr als 100 Goldprospekte und -zonen sind mit der Baie Verte Brompton Line (BVBL) verbunden.



Vollbild / Quelle

Das Falcon-Marvel-JV kontrolliert Gelände in einem ca. 70 km langen Korridor entlang der BVBL, der strategisch günstig auf der Halbinsel Baie Verte in Neufundland liegt und die gesamte aktuelle Goldproduktion Neufundlands beherbergt, einschließlich der Ming Kupfer-Gold-Mine und der Little Deer und Whales Back Minen (Rambler Metals and Mining PLC; 30 Mio. GBP MK) sowie der Point Rousse Goldmine (Signal Gold Inc.; $107 Mio. MK), deren Pine Cove Tagebau seit 2010 >118.000 Unzen Gold produziert hat (ca. 15.000 Unzen Gold pro Jahr). Das Point Rousse Projekt umfasst auch die vor kurzem entdeckte Argyle Lagerstätte, sowie und die Stog’er Tight Lagerstätte, mit kombinierten Ressourcen von 1,6 Mio. t @ 2,3 g/t Gold mit 119.570 Unzen (Indicated) und 1,2 Mio. t @ 1,95 g/t Gold mit 78.090 Unzen (Inferred). Zu den ehemaligen produzierenden Minen gehören die Terra Nova Mine und die Lagerstätten des Rambler Mining Camps. Alle diese Lagerstätten befinden sich in unmittelbarer Nähe der BVBL. Mehr als 100 Goldvorkommen und -zonen, von denen viele orogenetischen Ursprungs sind, stehen in Zusammenhang mit großen Splits und verwandten Strukturen zweiter Ordnung, die mit dem BVBL verbunden sind.

Das JV-Grundstück von Marvel-Falcon befindet sich in unmittelbarer Nähe des Four Corners Projekts (Triple Nine Resources Ltd.; Privatunternehmen), wo bei Explorationsarbeiten etwa 200 m mächtige Abschnitte mit eisen- (Magnetit), titan- und vanadiumhaltigem Gestein über eine Entfernung von 3.000 m und eine vertikale Tiefe von 600 m mit Gehalten von bis zu 0,389% Vanadiumpentoxid, 56,92% Eisenoxid und 14,33% Titanoxid identifiziert wurden.

Am 9. November 2021 vergrößerte Marvel seine Landposition auf 40.900 Hektar, als Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel, kommentierte: “Das Baie Verte Line Projekt ist ein Gebiet, das uns wirklich begeistert. Die gesamte Halbinsel Baie Verte wurde abgesteckt und Marvel ist neben Shawn Ryan und Sassy Resources das einzige Unternehmen, das das Potenzial dieser produktiven Struktur, die sich über die gesamte Provinz von der Halbinsel Baie Verte bis zur äußersten südwestlichen Spitze der Provinz erstreckt, in Betracht gezogen hat. Wir freuen uns, den Beginn der allerersten hochauflösenden magnetischen Gradiometrieuntersuchung entlang dieses wenig erforschten Gebiets der BVBL bekanntzugeben. Unsere Erkundungsteams sind bereit, mit der Exploration entlang der strukturellen Merkmale und Ziele zu beginnen, von denen wir glauben, dass sie durch diese hochmoderne luftgestützte Untersuchung hervorgehoben werden.”

Diese neue Absteckung grenzt an das Cape Ray Projekt (Matador Mining Inc.; $33 Mio. AUD MK), das eine aktuelle Ressource von 837.000 Unzen Gold (mit durchschnittlich 2 g/t Gold) über 4 Lagerstätten beherbergt, die alle innerhalb von 15 km des Streichens liegen.

Am 17. November 2021 gab Marvel bekannt, dass es eine strategische Partnerschaft mit Falcon Gold Corp. eingegangen ist, was Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel, wie folgt kommentierte: “Diese Allianz zwischen Marvel und Falcon bietet beiden Unternehmen zahlreiche Vorteile. Synergien durch gemeinsames Kapital, Verwaltungskosten und gemeinsame Ziele durch den Einsatz verschiedener Explorations- und Vectoring-Tools werden nicht durch eine Grundstücksgrenze behindert. Dies wird die Partnerschaft in die Lage versetzen, dieses Gebiet systematisch mit dem gemeinsamen Ziel einer erstklassigen Entdeckung zu explorieren.”

Strukturelle Analysen regionaler magnetischer Datensätze deuten auf ein komplexes Gebiet hin, das durch zahlreiche Verwerfungen der Baie Verte Brompton Line (BVBL), einer tief liegenden Verwerfung auf Krustenebene, gekennzeichnet ist. Die BVBL ist eine dokumentierte kontinentale Naht, die das Humber-Zonen-Terrain im Westen von der Central Newfoundland Dunnage Zone im Osten trennt.

Wichtig ist, dass die gesamte Goldproduktion Neufundlands aus Minen auf der Halbinsel Baie Verte stammt.

Black Fly Gold Projekt (Ontario)

LAGE: Im Nordwesten Ontarios, innerhalb des sich entwickelnden Atikokan Gold Mining Camps entlang der Marmion Lake Fault Zone, ca. 14 km südwestlich entlang des Streichens der Hammond Reef Goldlagerstätte (Agnico Eagle Mines Ltd.; $26 Mrd. MK) mit Tagebau-Reserven (Probable) von 3,3 Mio. Unzen Gold (123,5 Mio. t @ 0,84 g/t Gold; durchschnittliche jährliche Goldproduktion voraussichtlich 272.000 Unzen bei durchschnittlichen Gesamt-Cash-Kosten von $748/Unze; durchschnittliche Ausbeute: 89,1%; anfängliche CAPEX: ca. $1 Mrd.).



Vollbild / Quelle



Vollbild / Geologische Karte mit aktuellen und historischen Bohrlochstandorten. (Quelle)

Laut Marvel-News vom 10. November 2021 wurden die Ergebnisse von 9 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.116 m bekanntgegeben:

• Die Ergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms waren sehr erfolgreich bei der Erreichung der Ziele, die auf das Vorhandensein von hochgradigem und niedriggradigem Gold in bekannten und neuen goldhaltigen Domänen hinweisen.

• Zu den Highlights des Bohrprogramms zählen:

Black Fly Northeast Zone:

Bohrloch BF21-19 durchteufte mehrere Golddomänen, einschließlich 0,5 m @ 50,6 g/t Gold (nach 39,2 m Kernlänge), und erweitert zusammen mit Bohrloch BF21-18 die Zone Black Fly Northeast um 130 m in nordöstlicher Richtung.

Black Fly Main Zone:

BF21-13 durchteufte 9,3 m @ 1,06 g/t Gold (nach 14,3 m Kernlänge).

BF21-16 durchteufte 7,7 m @ 0,79 g/t Gold (nach 7,3 m Kernlänge).

BF21-14 durchteufte eine breite mineralisierte Zone mit 18,2 m @ 0,21 g/t Gold (nach 9 m Kernlänge), einschließlich 1 m @ 1,74 g/t Gold (nach 23 m Kernlänge).

Mosquito Zone:

BF21-15 durchteufte mehrere Goldbereiche, einschließlich 0,3 m @ 1,96 g/t Gold (nach 7,7 m Kernlänge), was mit der Entdeckung von bis zu 52,5 g/t Gold in einer Gesteinsprobe aus dem Jahr 2021 korrespondiert.

Deer Fly Zone:

BF21-17 durchteufte mehrere Goldbereiche, einschließlich 2 m @ 1,1 g/t Gold (nach 40 m Kernlänge).

Black Fly Northwest Zone:

BF21-13 durchteufte 6,7 m @ 0,93 g/t Gold (nach 105,7 m Kernlänge), einschließlich 4 m @ 1,42 g/t Gold (nach 108,4 m Kernlänge).



Vollbild / Aktuelle und historische Bohrlochstandorte für das Gebiet der Black Fly Main Zone. (Quelle)



Vollbild / Aktuelle und historische Bohrlochstandorte für das Gebiet der Zone Black Fly Northeast. (Quelle)

• Das 2021-Explorationsprogramm ist eine Fortsetzung der im Jahr 2020 begonnenen Arbeiten, die eine Zusammenstellung historischer Informationen und Berichte sowie den Abschluss der hochauflösenden luftgestützten magnetischen und elektromagnetischen Datenerfassung im Zeitbereich auf 203 Linienkilometern in einem Abstand von 100 m umfassten. Es wurden mehrere geophysikalische Anomalien identifiziert und Ziele zur Weiterverfolgung empfohlen. Das geologische Team von Marvel führte im Anschluss an die Arbeiten im Jahr 2020 Prospektion, Kartierungen des Grundgesteins und Grabungen (“Trenching”) im Jahr 2021 durch, was die Definition der Goldmineralisierung in Verbindung mit den bekannten Anomalien und geologischen Strukturen ermöglichte. Weitere Bohrungen sind im Rahmen eines Phase-2-Programms geplant, um die 2021-Ergebnisse weiterzuverfolgen und zu erweitern.

• Das Gebiet der Black Fly Main Zone und die Black Fly Northeast Zone kommen in Gebieten mit magnetischen Tiefpunkten entlang eines grundstücksweiten, stark linearen, nach Nordosten verlaufenden magnetischen Hochpunkts vor, der mit einem magnetischen mafischen Dike korrespondiert. Das Gold konzentriert sich in stark siliziumdioxid-serizit-ankerit-pyrit ± chloritverändertem und geädertem Granodiorit und Diorit, der in der Regel mit Scherungen einhergeht. Zu den zusätzlichen Sulfidphasen gehören Galenit, Chalkopyrit und Bornit. Oberflächenproben, Kartierungen und die Interpretation magnetischer Daten durch Marvel haben zu besser definierten und breiteren Goldabschnitten geführt als die Bohrungen von TerraX zwischen 2009 und 2012.

• Aus den Bewertungsunterlagen geht hervor, dass die ursprüngliche Blackfly-Goldentdeckung im Jahr 1897 gemacht wurde, womit das Vorkommen eines der frühesten im Atikokan Goldminencamp ist. Der 45 Fuß lange Schacht auf dem Grundstück wurde 1898 abgeteuft, kurz nachdem das Gold entdeckt worden war. Mehrere Unternehmen haben die Datenbank des Grundstücks erweitert, darunter Rebair Gold Mines Ltd. (1945-1948), Steeprock Mines Ltd. (1949 und erneut 1961), Aavdex Corp. (2004) und TerraX Minerals Inc. (2009-2012).

• Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel, kommentierte: “Diese Ergebnisse zeigen die Kontinuität und das Potenzial des Black Fly Projekts. Neue Bohrungen haben die Black Fly Zone um 130 m im Streichen erweitert, wobei in mehreren Bohrlöchern sichtbares Gold mit bis zu 50 g/t in Oberflächennähe gefunden wurde; mit den aktuellen Kartierungen und Probenahmen haben wir das Vorhandensein neuer goldhaltiger Strukturen, die wir anpeilen, weiter bestätigt. Wir werden weiterhin auf dem Erfolg des Phase-1-Programms aufbauen und freuen uns darauf, diese Ergebnisse in unserer 2. Phase zu erweitern.”

Laut Marvel-News vom 5. Juli 2021, als die Ergebnisse von Gesteinsproben verkündet wurden:

• 14 der 62 Proben ergaben anomale Gehalte von mehr als 50 ppb [0,05 g/t] Gold.

• 2 Proben wiesen einen Gehalt von 1 g/t und bis zu 2,99 g/t Gold auf.

• 3 Proben mit einem Gehalt von mehr als 3 g/t Gold, wovon 2 Proben einen Gehalt von mehr als 10 g/t Gold aufwiesen.

• Identifizierung einer potenziellen neuen Goldzone südöstlich des Schachtbereichs mit einer Probe, die 52,5 g/t Gold ergab und ein neues Bohrziel darstellt.

East Bull Nickel-PGE Projekt (Ontario)

GRÖSSE: 5.352 Hektar



Vollbild / Quelle

LAGE: ca. 15 km östlich von Elliot Lake und ca. 60 km westlich von Sudbury, Ontario. Angrenzend an die Grundstücke von Grid Metals Corp. ($16 Mio. MK) und Canadian Palladium Resources Inc. ($9 Mio. MK).

Im Dezember 2020 gab Grid Metals bekannt, auf seinem East Bull Lake Palladium Grundstück eine “signifikante Palladiumentdeckung” gemacht zu haben, wobei 119 m @ 1,13 g/t PdEq (Palladiumäquivalent) gebohrt wurden. Im April 2021 wurde ein Bohrabschnitt von 77 m @ 0,8 g/t PdEq gemeldet.

Die East Bull Palladiumlagerstätte von Canadian Palladium beherbergt eine Ressource (Indicated) von 16,5 Mio. t @ 0,93 g/t PdEq, die 492.100 Unzen PdEq enthält, sowie eine Inferred-Ressource von 16,3 Mio. t @ 0,99 g/t PdEq, die 519.000 Unzen PdEq enthält (März 2022).

Das East Bull Lake Intrusiv (EBLI) ist Teil des palladiumreichen mafischen Intrusivgesteins East Bull Suite, das in der Region Sudbury vorkommt. Neben den Grundstücken von Grid Metals und Canadian Palladium beherbergt das EBLI auch die River Valley Lagerstätte (New Age Metals Inc.; $17 Mio. MK) mit Ressourcen (Measured und Indicated) von 90 Mio. t @ 0,54 g/t Palladium und 0,21 g/t Platin, die 1,57 Mio. Unzen Palladium und 606.400 Unzen Platin enthalten (2021).



Vollbild / Lage des East Bull Grundstücks von Marvel in Bezug auf die Pecors Anomalie und die East Bull Lake Intrusive (EBLI). Die magnetische Gesamtintensität der regionalen OGS-Untersuchungen deutet auf eine nordwestliche Ausdehnung des EBLI in das Grundstück von Marvel hin. (Quelle)

Marvels East Bull Grundstück beherbergt eine mögliche Erweiterung des Folson Intrusionsblocks, der Teil des EBLI ist. Die magnetische Gesamtintensität regionaler OGS- (Ontario Geological Survey) Untersuchungen weist auf eine nordwestliche Ausdehnung des EBLI in Marvels Grundstück hin. Die Pecors Anomalie, die sich westlich des Grundstücks von Marvel befindet, ist seit langem als eine große (mehrere Kilometer lange, breite und tiefe) magnetische Anomalie bekannt, die unter der Sedimentdecke der Huronian Supergroup liegt. Ein regionales magnetisches Merkmal zwischen der Pecors Anomalie und dem EBLI im Osten könnte darauf hindeuten, dass diese beiden mafischen Intrusionssuiten miteinander verbunden sind. Diese potenzielle Verbindung und die südöstliche Erweiterung der Pecors Anomalie befinden sich auf den Grundstücken von Marvel und Power One.



Vollbild / Die Pecors Anomalie ist eine große magnetische Anomalie. (Quelle)

Pecors / Serpent River Projekt

GRÖSSE: 1.840 Hektar

BESITZER: Power-One Resources Corp. (ein Marvel-Spinout-Unternehmen), ein privates Unternehmen mit der Absicht, an die Börse zu gehen (Marvel hält derzeit eine Kapitalbeteiligung an Power-One von etwa 26%; weitere Einzelheiten siehe hier, hier und hier).



Vollbild / "Im Jahr 1959 bohrte Rio Algom Ltd. die 4 Löcher (116, 117, 121, 122). In Bohrloch 122 vermerkt das Bohrbuch von Rio Algom, dass der Bohrer eine geringfügige Sulfidmineralisierung mit Spuren von Chalkopyrit in mafischem Gestein unter den Huron-Sedimenten durchteufte. Im Jahr 2012 entdeckten die Bohrungen von Five Nine Ventures Ni-Cu 20 m unterhalb der Oberfläche in einem Abschnitt von 14 m. Die Bohrungen von Teck Exploration in 13 Löchern im Jahr 1951 ergaben Ni-Werte von bis zu 0,555% (5550 ppm) in einer mineralisierten Zone, die in offenen Gruben über etwa 120 m an der Oberfläche freigelegt wurde." (Quelle)



Vollbild / Im Jahr 2011 wurde L. Reed (ein beratender Geophysiker) damit beauftragt, eine 3D-Inversion der magnetischen Daten aus der Luft vorzunehmen, um zu versuchen, die Quelle abzubilden. Reed kam zu folgendem Schluss: "Die Form des magnetischen Hauptkörpers ist ungefähr ein Trog mit relativ flacher Spitze, ein tiefer Kiel, der nach Norden hin abfällt, mit dünner werdenden Rändern rundherum. Der dickste Teil des Körpers ist zwischen 1000 und 1300 Meter dick. Der Scheitelpunkt befindet sich zwischen 300 und 450 m über der Oberfläche". (Quelle)

Vollbild / Später wurde Mira Geoscience aus Vancouver damit beauftragt, eine computergestützte 3D-Darstellung aller vorhandenen geophysikalischen und Bohrdaten zu erstellen. (Quelle)

In der Marvel-News vom 17. Januar 2022 kommentierte Karim Rayani, Präsident und CEO: “Wir sind begeistert, dass wir endlich mit der Notierung von Power-One vorankommen. Die Projekte Pecors und Wicheeda North weisen ein beträchtliches Potenzial für eine erstklassige Entdeckung auf. Marvel hat umfangreiche Modellierungen, VTEM- und ZTEM-Untersuchungen sowie Bohrungen bei Pecors durchgeführt, die die magnetische Signatur einer 5,7 km langen und 4,2 km breiten magnetischen Anomalie mit vielversprechenden PGE-Bohrergebnissen bestätigen. In Kombination mit einer historischen Ressource von 20 Mio. t @ 0,037% U308 und signifikanten REEs ist Pecors ein dynamisches Grundstück.”

Laut “Exploring for the next major nickel, copper, and PGE’s deposit in Ontario” (2015):

Das [Serpent River] Grundstück wurde ursprünglich für den Abbau von Uran erworben, da Rio Algom über 100 Mio. Pfund U308 aus ähnlichen Lagerstätten in der Gegend abgebaut hatte. Rio Algom ließ das Grundstück untersuchen und führte begrenzte Probebohrungen mit der Absicht durch, seinen Betrieb zu erweitern.

Die Arbeiten des Ontario Geological Survey im Jahr 2009 umfassten die erneute Untersuchung einer starken geophysikalischen Anomalie auf dem Grundstück. Eine neue Interpretation der Pecors Anomalie, von der man bisher annahm, dass es sich um eine Eisenlagerstätte handelt, kommt zu dem Schluss, dass es sich dabei um eine Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung im Kontaktbereich handeln könnte, ähnlich jener, die östlich des Serpent River Grundstücks gefunden wurde.

Die Uranmineralisierung auf den Claims ist typisch für die Umgebung, die in den ehemals produzierenden Minen im Elliot Lake Camp gefunden wurde, nämlich uranhaltige Quarzkieselkonglomerate der Matinenda-Formation. Nach Abschluss eines Bohrprogramms in diesem Gebiet beschrieb Rio Algom Ltd. eine [mittlerweile historische Uran-] Ressource auf dem Serpent River Grundstück, die sie Pecors East Zone nannten.

Signifikante REE-Gehalte begleiten die Uranmineralisierung. Elliot Lake war ein wichtiger Produzent von Yttrium als Nebenprodukt der Uranproduktion.

Das Uran und die REEs in Serpent River könnten sich jedoch als Nebenschauplatz einer anderen Lagerstättenart erweisen. In einer Zusammenfassung der Feldarbeiten des Ontario Geological Survey aus dem Jahr 2009 wurde eine starke geophysikalische Anomalie, von der man bisher annahm, dass sie durch eine Eisenformation verursacht wird, neu untersucht. Die neue Interpretation der Anomalie bei Pecors kommt zu dem Schluss, dass sie das Ergebnis einer Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung im Kontaktbereich sein könnte, ähnlich jener, die östlich bei Sudbury gefunden wurde. Sedimentproben aus dem Pecors Lake aus dem Jahr 2010 wiesen hohe Nickel- und Chromwerte auf, was der neuen Analyse weiteres Gewicht verleiht.

Quebec: Duhamel Nickel-Kupfer-Cobalt Projekt

Das Duhamel Grundstück enthält derzeit zahlreiche Vorkommen von Ni-Cu-Co-Sulfiden und Fe-Ti-V-Eisenoxid-Vorkommen, die zwischen 1997 und 2001 von früheren Betreibern entdeckt wurden, die einen 13 km langen mineralisierten Gesteinskorridor definierten.



Vollbild / Quelle

• Das Duhamel Grundstück ist durch das Vorhandensein großer mafischer bis ultramafischer Intrusivgesteinskörper gekennzeichnet, die sich am nördlichen Rand der Saguenay-Lac-Saint-Jean (SAGLSJ) Anorthosit-Suite befinden, einem der größten Anorthosit-Intrusivgesteinskörper der Welt. Das Lagerstättengebiet Chute-des-Passes-Pipmuacan enthält zahlreiche Massivsulfid- und Eisenoxidmineralisierungsvorkommen, die von der Regierung von Quebec anerkannt und dokumentiert wurden.

• Zu den Highlights der historischen Bohrungen gehören 3 m @ 1,27% Ni, 0,33% Cu und 0,12% Co von Virginia Gold Mines Inc. im Jahr 2000, die Massivsulfide enthalten.

• Die Zusammenstellung historischer Bewertungsberichte zeigt mehr als 30 Ni-Cu (Co)- und 4 Fe-Ti (V, Cr)-Mineralvorkommen, was bestätigt, dass dieser Korridor äußerst vielversprechend für neue Ni-Cu-Co-Entdeckungen sowie Fe-Ti (Cr, V)-Entdeckungen ist.

• Eine historische Gesteinsprobe (aus massiven Eisen-Titan-Oxiden) soll 0,28% V2O5 in Verbindung mit 20,8% TiO2 und 0,13% Cr203 enthalten haben.

Laut Marvel-News vom 26. Juli 2022:

• Nach der Auswertung der TDEM- und magnetischen Luftbilduntersuchung hat Marvel seine Landposition in der Saguenay-Lac-Saint-Jean Anorthosite Suite von 42 Claims auf 102 Claims mit einer Gesamtfläche von 5.300 Hektar erweitert (siehe News vom 15. Februar 2022).



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

• Eine Feldmannschaft wurde zum Duhamel Ni-Cu-Co- und Ti-V-Cr-Grundstück, 350 km nördlich von Quebec City, entsandt.

• Die Teams wurden auf das Grundstück entsandt, um die historischen Bohrlöcher zu bestätigen, die hochgradig anomale Ni-Cu-Co-Abschnitte enthalten, die Art und Bedeutung der Ni-Cu-Co-Vorkommen zu bestätigen, die Gebiete mit hohem Wert mit einer Beep-Matte zu untersuchen und die neu interpretierten TDEM-Trends auf neue Ni-Cu-Co-Mineralisierungen zu erkunden. Wenn die historischen Bohrlöcher lokalisiert werden können, sollen niederfrequente Bohrlochuntersuchungen durchgeführt, um zukünftige Zielerreichungsbemühungen zu unterstützen.

• Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel, kommentierte: “Die Explorationsmannschaften sind nun auf dem Duhamel Ni-Cu-Co-Grundstück im Einsatz, und wir sind mit den Ergebnissen der Heliborne-Vermessung, die uns bei der Festlegung von Zielen geholfen hat, äußerst zufrieden. Das Duhamel Grundstück ist ein ergiebiger Standort für Ni-Cu-Co-Massivsulfide und eine Eisen-Ti-V-Cr-Mineralisierung, die durch historische Explorationen nachgewiesen wurde. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass unsere Feldteams nicht nur historische Vorkommen bestätigen, sondern auch neue Ni-Cu-Co-Vorkommen entlang dieser Trends finden werden. Wir sind sehr daran interessiert, festzustellen, ob die historischen Bohrlöcher lokalisiert werden können und ob es möglich ist, an diesen Bohrlöchern Niederfrequenz-BHEM-Bohrlochuntersuchungen durchzuführen. Es ist üblich, dass die höhere Leitfähigkeit, die Ni-Cu-haltige Massivsulfide repräsentiert, von früheren Betreibern übersehen wurde und diese Linsen der Mineralisierung etwas außerhalb des Bohrlochs liegen. Die Ergebnisse der Feldarbeiten werden uns in die Lage versetzen, unsere besten Ziele für Kernbohrungen zu definieren und auszuwählen.”



Vollbild / Quelle



Vollbild / TDEM-Anomalien im Spätstadium haben 7 lineare Zieltrends (A bis G) umrissen, die sich über mehrere Kilometer von Nordwest nach Südost erstrecken. Diese Spätzeit-TDEM-Antworten stimmen gut mit den Rändern der magnetischen Hochs überein, was sie zu Zielen mit hohem Wert für Massivsulfide macht [siehe obige Abbildung]. Die Zusammenstellung historischer Bohrungen und mineralisierter Vorkommen zeigt eine bemerkenswerte Übereinstimmung dieser 7 Trends mit den aufgezeichneten Ni-Cu-Co-haltigen massiven bis semi-massiven Sulfiden [siehe Abbildung unten]. (Quelle)



Vollbild / TDEM-magnetische Trends, die mit der aufgezeichneten Ni-Cu-Co-Mineralisierung und Fe-Ti (V, Cr)-Mineralisierung übereinstimmen. Die wahren Breiten der Mineralisierung sind noch nicht bekannt. (Quelle)

Laut Marvel-News vom 15. Februar 2022:

• Aufgrund der hochwertigen Resonanz sowohl der TDEM- als auch der magnetischen Signaturen hat Marvel seinen Landbesitz in der Saguenay-Lac-Saint-Jean-Anorthosit-Suite von 42 Claims auf 102 Claims mit einer Gesamtfläche von 5.300 Hektar für Absteckkosten erweitert.

• Das beste Ziel, um Massivsulfide auf dem Duhamel Grundstück zu finden, sind starke EM-Leiter am Rande eines starken Magnetfelds (J.P. Barrette, P.Geo, Magnor Exploration Inc., 2018).

• Marvel wird eine vollständige Interpretation der Daten einleiten, die Geologie, Struktur und Mineralisierung berücksichtigt. Ziele von hohem Wert werden durch Prospektion, Kartierungen und Probenahmen erkundet werden. Das Ergebnis dieser Bemühungen wird Kernbohrungen zu jenen Zielen leiten, die ein hohes Potenzial für eine bedeutende Mineralisierung aufweisen.

• Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel, kommentierte: “Wir sind mit den Ergebnissen der Heliborne-Vermessung sehr zufrieden. So sehr, dass Marvel seine Landposition mehr als verdoppelt hat. Das Duhamel Grundstück ist ein ergiebiger Standort für Ni-Cu-Co-Massivsulfide und eine Eisen-Ti-V-Cr-Mineralisierung, die durch historische Explorationen nachgewiesen wurde. Die Ergebnisse der Heliborne-Vermessung unterstützen dies weitgehend, da sie wertvolle Ziele aufzeigen, die noch nicht erkundet wurden. Nach Abschluss der Interpretation werden wir die Ergebnisse vor Ort weiterverfolgen und unsere besten Ziele für kernbohrungen auswählen.”



Vollbild / Die kombinierte helikoptergestützte Vermessung von Marvel wurde im Mai 2021 von Prospectair Geosurveys aus Gatineau, Quebec, über der ursprünglich 2.300 Hektar großen Landposition abgeschlossen und umfasste 342 Linienkilometer in Abständen von 100 m. Bei der Untersuchung wurden mehrere lineare TDEM-Antworten im Frühstadium festgestellt [siehe Abbildung oben]. Diese TDEM-Antworten im Frühstadium decken sich gut mit den Rändern der magnetischen Hochpunkte [siehe Abbildung unten]. (Quelle)



Vollbild / Anomalien der TDEM-Antwort in der Frühphase über die vom Neigungswinkel abgeleitete Magnetik und entlang magnetischer Hochpunkte. (Quelle)

Auf der Grundlage von “Compilation of historic works carried out on Duhamel Ni-Cu-Co Property” (2018):

• LAGE: 200 km nördlich von Saguenay City in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ) in Quebec und 13 km westlich der erstklassigen Lac à Paul Phosphatlagerstätte, die sich in der Entwicklungsphase befindet.



Vollbild / Lage vom Duhamel Ni‐Cu‐Co Projekt. (Quelle)

• ZUGANG: Leicht zugänglich über eine Schotterstraße, wie sie auch von Arianne Phosphate Inc. ($91 Mio. MK) für den Zugang zum Projekt Lac à Paul verwendet wird.

• GRÖSSE: 41 zusammenhängende Claims mit einer Gesamtfläche von 3.200 Hektar, die sich auf öffentlichem Land der Regierung von Quebec befinden und keinerlei rechtliche Beschränkungen für die Entwicklung des Bergbaus aufweisen. Im Februar 2022 erweiterte Marvel seine Landposition auf 102 Claims mit einer Gesamtfläche von 5.300 Hektar.

• MINERALISATION: Im Bereich der Claims sind mehrere Cu-Ni-Co-Sulfidmineralvorkommen bekannt.

• REGIONALE GEOLOGIE: Das Duhamel Grundstück befindet sich im zentralen Teil der proterozoischen geologischen Provinz Grenville. Norit, Leucotroctolit, Peridotit und Dunit, die lokal mit Nelsonit, Titan (Ti)-Vanadium (V)-Phosphat (P)-Chrom (Cr)-reichem Magnetitit (MOX) sowie Nickel (Ni)-Kupfer (Cu)-Cobalt (Co)-reichem Massivsulfid verbunden sind, wurden ebenfalls am nördlichen Rand des SAGLSJ-Anorthosit identifiziert.



Vollbild / Ni-Cu-Co und Fe-Ti-P-V Mineralvorkommen in der Region Pipmuacan. (Quelle)

In der Pipmuacan-Reservoir-Region sind zahlreiche Massivsulfid- und Eisenoxid-Mineralisierungsvorkommen bekannt, z.B: Ni-Cu-Co; Cu-Ni, Zn, Ni-Cu-Fe-Ti-P; Ti-P, P, Ti, Cr-V, die von der Regierung von Québec zusammengestellt wurden und über die Internetplattform SIGEOM zugänglich sind. Die Weltklasse-Lac-à-Paul-Phosphatlagerstätte befindet sich innerhalb der mPlsj3-Einheit und ist durch schichtgebundene Linsen aus ilmenit-apatitreichem Gestein (Nelsonit) gekennzeichnet, die mit apatithaltigem Anorthosit-Gabbro durchsetzt sind. Die tatsächliche Mächtigkeit der apatitreichen Lac à Paul Lagerstätte liegt zwischen 10 und 300 m bei einer Gesamtlänge von 3.700 m. Die [historischen] Ressourcen (Measured und Indicated) für die Paul Zone belaufen sich auf insgesamt 672 Mio. t @ 7,18% P2O5 (News von Arianne Phosphate vom 10. Februar 2015). Mit der Lac à Paul Phosphatlagerstätte ist kein Sulfidvorkommen verbunden.

• GRUNDSTÜCKS-GEOLOGIE: Das Duhamel Grundstück, einschließlich der Blöcke Duhamel Lake und Houlière Lake, enthält hauptsächlich die Einheit mPlsj3 der SAGLSJ-Anorthosit-Suite, die als dieselbe Gesteinseinheit die Lac à Paul Phosphatlagerstätte und zahlreiche Ni-Cu-Co-Vorkommen beherbergt. Die mPlsj3-Einheit ist auf dem Grundstück 0,5 bis 5 km breit und 13 km lang. Sie enthält vor allem Leuconorit, Anorthosit, anorthositischen Gabbro, Pyroxenit-Dikes sowie metrische und dekametrische Größen von Magnetit-Ilmenit-reichen Eisenoxidkörpern.



Vollbild / Blöcke Houlière und Duhamel: Regionale geologische Karte und Mineralienvorkommen. (Quelle)



Vollbild / Blöcke Houlière und Duhamel: Hochauflösende Gesamtmagnetfeldkarte. (Quelle)

• EXPLORATION: Zahlreiche bedeutende Vorkommen von massiven und halbmassiven Sulfidmineralisierungen von Ni, Cu und Co sowie von massiven Eisenoxidmineralisierungen von Cr, Ti und V (MOX oder Magnetitit) wurden im Houlière-Block und weniger im Duhamel-Block entdeckt. Im Houlière-Block wurden zahlreiche Aufschlüsse kartiert, während im Duhamel-Block wegen des allgegenwärtigen Deckgebirges nur wenige Aufschlüsse gefunden wurden. Die meisten entdeckten Ni-Cu-Co-Sulfide und MOX-Mineralisierungen auf dem Grundstück stammen aus der Erkundung von elektromagnetischen Anomalien aus der Luft und am Boden (HEM, EM) und/oder aus der Erkundung von magnetischen Anomalien, insbesondere auf geophysikalischen Rasterlinien, die 1970 von NQN Mines Ltd. auf dem Duhamel-Block und 1997-98 von Virginia Gold Mines auf den Blöcken Duhamel und Houlière durchgeführt wurden.

Die Mehrheit der massiven Ni-Cu-Co-Sulfidmineralisierungsvorkommen befindet sich innerhalb einer mäßigen oder hohen magnetischen Anomalie und in der Nähe eines niedrigen Magnetfeldes. Die Übergangszone zwischen hohen und niedrigen Magnetfeldern entspricht im Allgemeinen einer Kontaktzone zwischen magnetischen mafisch-ultramafischen Gesteinen (Gabbronorit, Gabbro, anorthositischer Gabbro, Pyroxenit, Troctolith, Amphibolit) und schwach magnetischen Gesteinen (anorthositischer Gabbro, gabbroischer Anorthosit und Anorthosit). Die zahlreichen linsenförmigen MOX-Vorkommen in den Blöcken Duhamel und Houlière befinden sich zumeist in magnetischen Gesteinen und in der Nähe von nichtmagnetischen Gesteinen.

Der Magnetit verursacht eine starke magnetische Anomalie und eine schwache bis starke elektromagnetische (EM) Anomalie (Roy, 2001). Die pyrrhotitreichen Ni-Cu-Co-Massivsulfidvorkommen befinden sich innerhalb magnetischer Gesteine und sind räumlich mit Magnetitit verbunden. Die Massivsulfidvorkommen stellen starke elektromagnetische Leiter dar, während die schwache bis mäßige magnetische Anomalie mit dem magnetischen Pyrrhotitgehalt in Zusammenhang steht. Der Projektgeologe von Virginia Gold Mines erwähnte, dass zwischen der EM-Anomalie von Massivsulfid und der großen Magnetitmasse eine Lücke (5-25 m) besteht. Das pyrrhotitreiche Massivsulfid erzeugt jedoch mäßige magnetische Anomalien, während der Magnetit eine sehr hohe Magnetitanomalie erzeugt. Das beste Ziel, um Massivsulfide zu finden, sind starke EM-Leiter, die sich am Rande eines hohen Magnetfeldes befinden.

Im Houlière-Block wurden zahlreiche Ni-Cu-Co-Sulfid-Vorkommen in metrischen und dekametrischen Größenordnungen gemeldet. Sie wurden durch die Erkundung mehrerer HEM-MaxMin-Leiter (MM-1 bis MM-12) und magnetischer Anomalien entdeckt. Die Sulfidmineralisierung besteht aus einer Mischung aus vereinzelten Sulfiden (5-35%), Massivsulfid-Stringern und zentimetrischen bis metrischen Bändern aus halbmassivem bis massivem Sulfid. Sie bestehen größtenteils aus Pyrrhotit (PO), einschließlich des Nickelsulfids Pentlandit (PD), mit weniger Chalkopyrit (CP) und Pyrit (PY). Die besten Untersuchungsergebnisse, die im Houlière-Block aus der Sulfidmineralisierung gemeldet wurden, variieren von 0,1 bis 1,1% Ni, 0,1 bis 3,9% Cu und 0,01 bis 0,1% Co aus Gesteinsproben. Die besten Abschnitte der Schlitzproben betragen 0,84% Ni und 0,5% Cu über 1,5 m, einschließlich 1,25% Ni und 0,86% Cu über 0,5 m im Leiter MM-5. Vanadium- und Chrommineralisierungsvorkommen wurden auf dem Houlière-Block gemeldet, wobei der beste Wert 0,23% V und 0,91% Cr aus einer Gesteinsprobe aus Magnetitit innerhalb von Gabbro und Pyroxenit in Verbindung mit hochmagnetischem Pic und in der Nähe der HEM-Leiter MM-5 und MM-12 betrug. Weitere MOX-Vorkommen wurden im westlichen Teil des Houlière-Blocks gefunden und enthalten zwischen 0,11 bis 0,23% Vanadium und 0,15 bis 0,91% Chrom.

Im Duhamel-Block wurden weniger Ausbisse und Sulfidvorkommen entdeckt. Die spärlichen Funde von Mineralisierungszonen lassen sich durch das allgegenwärtige Vorkommen von Ablagerungen aus dem Quartär [Deckgebirge] und die geringe magnetische Signatur in diesem Gebiet erklären. Die geophysikalische Untersuchung des Bodens hat 5 EM/HEM-Leiter aufgezeichnet. Drei bedeutende sulfidische Mineralvorkommen wurden an der Oberfläche durch die Erkundung von EM- und HEM-Leiteranomalien entdeckt. Das Untersuchungsergebnis ergab 0,53% Ni und 0,17% Cu aus mylonitisiertem hornblende-biotithaltigem Gabbro mit 10% PO und 1% CP in einer metrischen Linse auf dem HEM-MaxMin-Leiter MM-1. Eine Sulfidmineralisierung wird auch innerhalb von Anorthosit und Gabbro gemeldet, die 0,22% Cu ergab. Mehrere massive Fe-Ti-V (P, Cr)-Eisenoxid (MOX)-Vorkommen im südlichen Teil des Duhamel-Blocks wurden von Arianne Phosphate Inc. im Jahr 2011 entdeckt. Die besten Untersuchungsergebnisse sind 20,8% TiO2, 0,28% V und 0,13% Cr2O3 aus Gesteinsproben. Das Unternehmen analysierte nicht auf P2O5 und machte keine weiteren Angaben zu diesen Entdeckungen.



Vollbild / Houlière-Block: Bedeutende Ni-Co-Cu- und Fe-Ti-V-Cr-Mineralvorkommen. (Quelle)



Vollbild / Duhamel-Block: Bedeutende Ni-Co-Cu- und Fe-Ti-V-Cr-Mineralvorkommen. (Quelle)

• BOHRUNGEN: Virginia Gold Mines und SOQUEM (Québec Governmental Mining Exploration Society) führten in den Jahren 2000 und 2001 eine Bohrkampagne auf mehreren Claim-Blöcken im Pipmuacan-Reservoirgebiet durch, darunter die Blöcke Duhamel und Houlière. Die Bohrkampagne schloss sich an die Explorationsarbeiten der Virginia Gold Mines an. Auf dem Grundstück wurden vierzehn (14) kurze Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.498 m gebohrt, darunter neun (9) Bohrlöcher im Houlière-Block mit einer Gesamtlänge von 1.000 m und fünf (5) Bohrlöcher im Duhamel-Block mit einer Gesamtlänge von 498 m. Die im Jahr 2000 gebohrten Bohrlöcher zielten auf die HEM-MaxMin-I- und -II-Bodenuntersuchungsanomalien ab, während die Bohrkampagne im Jahr 2001 eher auf Bodenuntersuchungsanomalien des Typs Transitory EM-SIROTEM im Zeitbereich abzielte. Die meisten der angepeilten HEM-II- und SIROTEM-Anomalien stehen in Zusammenhang mit hochmagnetischen Anomalien, während einige Bohrungen zur Prüfung von Leitern im Bereich niedriger Magnetfelder niedergebracht wurden.

• RESULTATE, INTERPRETATIONEN UND FAZIT: Die Wirtsgesteine der Ni-Cu-Co-Massivsulfidmineralisierung, die an den Aufschlüssen beobachtet und durch die Bohrungen im Houlière-Block durchteuft wurden, sind unterschiedlich, und dieselben Gesteine sind sowohl im Fuß als auch in der hängenden Wand der Massivsulfidzonen vorhanden. Der beste mineralisierte Abschnitt, der im Houlière-Block durchteuft wurde, stammt aus dem Bohrloch 1279-01-29, das auf den HEM-Leiter MM-5 abzielt und 0,95% Ni, 0,32% Cu, 0,09% Co über 1,9 m enthält, einschließlich 1,4% Ni, 0,15% Cu, 0,12% Co über 0,5 m. Der mineralisierte Bohrkernabschnitt ist durch halbmassives und massives Sulfid (50% PO, 15% CP) mit Biotit, grünem Amphibol und Magnetit gekennzeichnet, das von 42,00 bis 45,90 m (3,6 m) in Magnetitit (hängende Wand) und in Plagioklas-Hornblende-Granat-Gneis mit 15% Pyrrhotit, Chalkopyrit (<1%), Magnetit und grünen Amphibol-Stringern (Fußwand) durchschnitten wurde.

Die Ni-Cu-Co-Mineralisierung innerhalb eines großen Marmorfelsbandes (42 m), das in Bohrloch 1279-00-03 auf dem Houlière-Block durchteuft wurde, ist durch mehrere Abschnitte mit Massivsulfiden (90% PO, 2% CP) gekennzeichnet, die über 9,1 m innerhalb von Marmor im Wechsel mit Pyroxenit und amphibolitischem Gneis beobachtet wurden. Die Untersuchungsergebnisse reichen von 0,36 bis 0,56% Ni, von 0,14 bis 0,25% Cu und von 0,07 bis 0,10% Co über 0,5 bis 1,2 m.

Die beste Ni-Cu-Co-Mineralisierung, über die auf dem Duhamel-Block berichtet wurde, stammt aus dem Bohrloch 1279-00-05, das im Jahr 2000 gebohrt wurde und aus zwei Abschnitten mit massiven Sulfidbändern in der Größe von 17,85 m bis 20,85 m und 91,1 m bis 92,0 m besteht, deren Untersuchungsergebnisse 5% Cu, 1,27% Ni, 0,24% Cu und 0,12% Co über 3 m bzw. 1,27% Ni und 0,33% Cu über 0,3 m ergaben. Im darauf folgenden Jahr wurden mehrere Bohrlöcher gebohrt, um die im Jahr 2000 entdeckte Ni-Cu-Co-Mineralisierung durch Bohrungen zu bestätigen. Leider durchschnitten die Bohrlöcher des Jahres 2001 diskontinuierliche mineralisierte Zonen mit geringerer Mächtigkeit und geringerem Ni-Cu-Co-Gehalt als das 3 m breite, Ni-Cu-Co-reiche Massivsulfid, das in Bohrloch 1279-00-05 durchschnitten wurde. Das diskontinuierliche Muster der Massivsulfid-Mineralisierungsbänder in Duhamel spiegelt das gleiche Muster mit der Verteilung der HEM/EM-Leiter wider.

Die Ni-Cu-Co-Mineralisierung, die an den Aufschlüssen beobachtet und in den Bohrlochabschnitten interpretiert wurde, ist im Allgemeinen linsenförmig, was auf starke Deformationen zurückzuführen ist (Split & Swell, Scherung, Brüche, Verwerfungen, Faltungen). Die diskontinuierliche Lage vieler EM-Leiter spiegelt diese Deformation wider, aber auf der Kilometerskala war es möglich, die mineralisierte Zone in Verbindung mit kontinuierlichen EM-Leitern über mehrere hundert Meter zu verfolgen.

Die durch Bohrungen im Duhamel-Block durchteuften Ni-Cu-Co-Massivsulfidzonen weisen eine geringere Mächtigkeit und einen geringeren Ni-Cu-Co-Gehalt auf als die durch Bohrungen im Houlière-Block durchteuften Massivsulfide.

Mehrere gute EM- und EMH-MaxMin-Leiter, die sich in den Blöcken Duhamel und Houlière befinden, können aufgrund des Vorhandenseins von Abraum nicht durch Oberflächenuntersuchungen entdeckt werden. Andere Leiter sind durch eine Sulfidmineralisierung gekennzeichnet, weisen jedoch keine signifikanten Ni-Cu-Co-Gehalte auf. Die schwachen und schlechten Leiter werden als potenzielles Vorhandensein eines guten Leiters unter dem dicken Deckgebirge oder durch das Vorhandensein von disseminierten Sulfiden in den Felsen und/oder durch das Vorhandensein von Magnetit interpretiert. Einige EM-Leiter, die aus der luftgestützten EM-Vermessung abgeleitet wurden, lassen sich durch feuchte Zonen und/oder Störungszonen erklären.

• EMPFEHLUNGEN: Zahlreiche Explorationsarbeiten wurden in den Houlière- und weniger in den Duhamel-Blöcken des Grundstücks durchgeführt. Dennoch empfiehlt [der Autor des oben genannten Berichts] die Fortsetzung der Explorationsarbeiten auf dem Duhamel Grundstück und möglicherweise auch außerhalb des Grundstücks. Innerhalb der Liegenschaft können mehrere neue Ziele vorgeschlagen werden, die auf Informationen basieren, die bei früheren Explorationsarbeiten in den Blöcken Houlière und Duhamel gewonnen wurden. Die vorgeschlagenen neuen Ziele sind gekennzeichnet durch:

1. Mäßige bis starke HEM- und SIROTEM-Leiter, deren Ni-Cu-Co-Potenzial zwar bekannt, aber nicht untersucht ist, wie z.B. im Houlière-Block: Die Leiter MM-1 und MM-2, die nach Norden hin offen sind; der völlig unerklärte Leiter MM-10, der nach Norden hin offen ist; die Anomalie MM2-5B, die mit einer starken SIROTEM-Anomalie verbunden ist, die mit dem guten Leiter MM-5 assoziiert ist; und der Duhamel-Block auf dem Leiter MM-1 und der südöstlichen Erweiterung der Leiter MM-4 und MM-3.

2. Ungeklärte HEM- und SIROTEM-Anomalien und -Leiter, Beispiele: MM2-10/EM-7 und MM2-9 im Houlière-Block; MM-2/EM-2 und ihre NW-Verlängerung im Duhamel-Block.

3. Unerforschtes Ni-Cu-Co-Potenzialgebiet, Beispiele: in der Übergangszone zwischen hohem und niedrigem Magnetfeld im westlichen und nördlichen Teil des Houlière-Blocks; NW- und SE-Bereiche des Duhamel-Gitters.

4. Bewertung des Potenzials von Chrom und Platinoid-Elementen innerhalb der Ilmenit-Chrom-Spinell-haltigen Magnetitit-Vorkommen auf dem Grundstück und außerhalb des Grundstücks.

[Der Autor empfiehlt die Fortsetzung der Kompilierungs-, Prospektions- und Explorationsarbeiten zur Vorbereitung und Durchführung eines neuen Explorationsprogramms auf dem Duhamel Ni-Cu-Co-Grundstück, einschließlich:

1. Vervollständigung der Zusammenstellung historischer Arbeiten auf dem Grundstück und Beschaffung einer Datenbank zur Erstellung eines 3D-Modells der Ni-Cu-Co-Mineralisierung, einschließlich der Aufschluss- und Bohrlochdaten; Beschaffung und Zusammenstellung einer Datenbank mit anderen Ni-Cu-Co-Vorkommen (Cr, EGP) in der Region und Zusammenstellung einer geochemischen Datenbank mit Gesteinsproben sowie See- und Flusssedimenten aus regionalen geochemischen Untersuchungen; Zusammenstellung weiterer relevanter Informationen.

2. Zusammenstellung der Informationen von unerforschtem Land außerhalb des Grundstücks und von schlecht kartiertem Land, einschließlich nicht beanspruchtem Gebiet, um neue Ziele zu identifizieren, die durch eine Kontaktzone zwischen hohen und niedrigen Magnetfeldern in Verbindung mit günstigen Gesteinen wie Leucogabbro und Gabbronorit der Einheit mPlsj1 und der Einheit mPlslj3 gekennzeichnet sind, die sich im Westen, Norden und Osten des Grundstücks befinden.

3. Überprüfung der bekannten Ni-Cu-Co-Mineralvorkommen auf dem Grundstück durch die Durchführung eines Probenahmeprogramms und einer Prospektionsuntersuchung.

4. Durchführung hochauflösender luft- und/oder bodengestützter magnetischer und elektromagnetischer Untersuchungen im Zeitbereich auf dem Grundstück, um tiefe EM-Leiter zu finden, und, falls möglich, außerhalb des Grundstücks im Westen bis zum Monzonitbestand, im Osten des Houlière-Blocks in der Ausdehnung eines regionalen, EW-starken hochmagnetischen Gebiets, das sich in schlecht kartierten Gabbronorit- und Leucogabbro-Einheiten befindet, sowie im Süden des Duhamel-Blocks, indem man einem großen Gebiet mit hohem Magnetfeld folgt.

5. Programm zur Erkundung von Erdreich und Bodengeochemie.

6. Erkundung neuer Ziele auf der Grundlage neuer Datenerfassung.

7. Erwerb von Bergbau-Claims, falls erforderlich.

British Columbia: Wicheeda (North) Projekt

LAGE: 85 km nordöstlich von Prince George, British Columbia, innerhalb der Cariboo Mining Division.

Vollbild / Quelle

Marvels Wicheeda North Grundstück grenzt an das Wicheeda Grundstück von Power-One Resources Corp. (ein Marvel-Spinout-Unternehmen mit der Absicht, an die Börse zu gehen) und an die Wicheeda Carbonatite REE-Lagerstätte (Defense Metals Corp.; $38 Mio. MK), die laut einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung vom November 2021 insgesamt 5 Mio. t @ 2,95% TREO (Indicated) und 29,5 Mio. t @ 1,83% TREO (Inferred) beherbergt. Im April 2022 bohrte Defense Metals seinen bisher längsten hochgradigen Abschnitt: 251 m @ 3,09% TREO (nach 1,8 m Kernlänge).

GRÖSSE: 2.136 Hektar (100% Marvel). Mit insgesamt 4.423 Hektar kontrollieren Marvel und Power-One eines der größten Landpakete, das an das Grundstück von Defence Metals angrenzt.

Am 28. Oktober 2021 kommentierte Karim Rayani, Präsident und CEO von Marvel: “Geophysikalische Studien zeigen, dass Wicheeda North ähnliche geologische Gegebenheiten und Strukturen aufweist wie unser Nachbar Defence Metals. Defence arbeitet aggressiv an der Erweiterung seiner Ressourcen – wir sind in diesem Gebiet gut positioniert und freuen uns darauf, unser erstes Explorationsprogramm zu beginnen, sobald wir alle unsere neu erworbenen Datensätze überprüft haben. Unsere Explorationspläne beinhalten neue hochauflösende aeromagnetische Vermessungen und den Einsatz von KI-Algorithmen (künstliche Intelligenz) zur Unterstützung bei der Priorisierung von Zielgebieten. Wir sind begeistert, im REE-Sektor tätig zu sein, einschließlich dessen, was ich gerne als Weltraummetalle bezeichne. Dies festigt Marvel weiter als Multi-Commodity-Ressourcenunternehmen.”

EXPLORATION: 7 Vorkommen von Nickel-Kupfer-Cobalt und ein weiteres von Titan-Vanadium-Chrom wurden zwischen 1997 und 2001 von früheren Betreibern auf dem Wicheeda North Grundstück entdeckt, das ursprünglich erworben wurde, um ein ausgeprägtes, ovales, aeromagnetisches Merkmal abzudecken. Das magnetische Merkmal wird von 2 Bereichen mit überirdischer Magnetik flankiert, was auf ein komplexes magnetisches Umfeld hinweist, das dem bei Wicheeda beobachteten ähnelt.

GEOLOGIE: Das Grundstück befindet sich innerhalb eines etwa 40 km langen Gürtels aus Carbonatit und verwandten Gesteinen: Der Wicheeda Rare Metal Belt (WRMB), auch bekannt als Rocky Mountain Rare Earth Metals Belt, umfasst eine Vielzahl von REE- und RM-haltigen Carbonatiten und Syeniten, die sich entweder als längliche bis elliptische oder subkreisförmige Körper bilden, die in proterozoische und/oder paläozoische Sedimentgesteine eindringen.

Auf den Grundstücken von Marvel wurden bisher keine Carbonatitvorkommen dokumentiert; die Geologie gilt jedoch als günstig, um solche mit Carbonatiten verbundenen Mineralisierungsarten zu beherbergen. Die Wicheeda REE Lagerstätte von Defense Metals befindet sich im Vorlandgürtel der kanadischen Kordillere, innerhalb des strukturell dominierenden, nach Nordwesten verlaufenden Rocky-Mountain-Grabens, der für das Vorkommen mehrerer paläozoischer Carbonatit-Syenit-Intrusionskomplexe bekannt ist, die geologisch verformt, gekippt und in Überschiebungsplatten nach Osten transportiert wurden.

Carbonatitverwandte Gesteine sind mit weniger als 700 weltweit bekannten Komplexen außerordentlich selten, stellen jedoch eine wichtige Quelle für kritische Metalle wie Niob, Tantal und REE dar und beherbergen auch wirtschaftliche Konzentrationen von Kupfer, Gold und anderen Basismetallen.

Die weltweit größte Niobmine, Araxa in Brasilien, und mehrere der weltweit größten REE-Lagerstätten, darunter die Mt. Weld-Lagerstätte von Lynas Corp. in Australien, die Mountain-Pass-Lagerstätte von MP Material Corp. in Kalifornien und die Ashram REE & Fluorspar-Lagerstätte von Commerce Resources Corp. in Quebec, sind alle in Carbonatiten enthalten.

