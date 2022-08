Unternehmen im Nachhaltigkeits-Blindflug Acht von zehn Firmen brauchen bessere Daten zu ihren CO2-Emissionen (FOTO)

München (ots) - Eine deutliche Mehrheit der deutschen Unternehmen will in den

kommenden Jahren klimaneutral werden. Doch bei der Umsetzung herrschen oft noch

große Defizite. Häufig fehlt eine valide Datengrundlage zur Erfassung der

eigenen Emissionen.



65 Prozent der deutschen Unternehmen wollen bis spätestens 2035 klimaneutral

sein, 82 Prozent bis 2045. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage

von YouGov unter rund 1.000 Führungskräften und 1.600 Arbeitnehmenden, die

Microsoft Deutschland zum Stand der Nachhaltigkeit in deutschen Unternehmen in

Auftrag gegeben hat. Bei der Umsetzung dieser Ziele hapert es allerdings noch:

Zwar überwachen etwas mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Unternehmen die

eigenen CO2-Emissionen, doch erst 16 Prozent verfügen über eine detaillierte

Datenbasis dafür. Jede*r fünfte Unternehmensentscheider*in (19 Prozent) glaubt

sogar, ganz ohne Daten als Basis ihrer Maßnahmen für Nachhaltigkeit auszukommen.

Das gilt selbst dann, wenn die Berichtspflichten für große Unternehmen

verschärft werden, wie es im Rahmen der neuen europäischen CSR-Richtlinie

derzeit angedacht ist.





