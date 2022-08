Die Rally bei den Meme-Stocks ist vergleichbar mit den Reaktionen, die es an der Börse gibt, wenn bedeutsame Banken wie die JPMorgan oder Investoren wie Warren-Buffett ihre Einschätzungen abgeben ( Warren-Buffett-Effekt ). Der Berkshire-CEO hat erst vergangene Woche Kleinanleger ohne langfristige Anlageplanung kritisiert. Sie reagierten emotionalisiert auf Kursschwankungen, wie Berkshire sie mit einem millardenschweren Investment in den Ölgiganten Occidental ausgelöst hat.

Experten an der Wallstreet kritisieren das Zocken mit den Meme-Aktien und warnen vor Kapitalverlusten, weil die betroffenen Unternehmen meist seit einigen Jahren keine Gewinne mehr erzielt haben. Die Kinokette AMC verbrennt beispielsweise laut aktuellem Quartalsbericht sogar eine Milliarde US-Dollar und wird in den nächsten Jahren keinen Gewinn mehr erzielen.

Trotz globalwirtschaftlich schlechter Lage zocken vor allem Kleinanleger um das schnelle Geld, das Meme-Aktien versprechen. Grund dafür sind unter anderem die Verbraucherpreise, die im Juli auf 8,5 Prozent gesunken sind - das ist eine Differenz von knapp 20 Prozent zu März diesen Jahres. "Die Inflationsdynamik lässt nach und nun greift die Fear of Missing Out wieder bei den Anlegern", analysiert Finanzjournalist Markus Koch die Börsenlage auf seinem Instagram-Account. "Deshalb ist jegliche Aktie nach oben gedonnert, egal, wie schlecht die Zahlen vorher waren."

Im Wallstreetbet-Forum auf Reddit ist Gamestop sogar Top-1 Gesprächsthema unter den Nutzern, rund 60 Prozent der Aktivitäten dort beziehen sich auf die Handelskette, so Auswertungen des WSB Trackers. Doch auch unbekannte Titel wie Plug Power und Roblox haben sich gestern aus der Minus-Bewertung an der Börse gezogen und ein Plus von knapp 19 und 7 Prozent verzeichnet, sie sind aktuell jeweils mit 27,40 und 50,13 US-Dollar notiert.

Die Rally auf Meme-Stocks ist wieder eröffnet. Hinter den gepushten Unternehmen stehen keine berauschenden Quartalszahlen oder innovative Geschäftsstrategien: Ihre Kurse steigen, weil sie in Finanzforen im Internet viral gehen. Besonders in der vergangenen Woche haben die Werte von Meme-Aktien rasant zugenommen.

Gesunkene Verbraucherpreise versetzen den Aktienmarkt in Kaufrausch und die Kurse von Bed Bath & Beyond, Gamestop und Co. schießen in die Höhe. Den Hype mitreiten oder aus Angst vor dem Meme-Crash lieber Cash behalten?

