OceanaGold gibt Wechsel im Board of Directors bekannt

(BRISBANE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) („OceanaGold“ oder das „Unternehmen“ https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp ...) gibt die folgenden Änderungen im Board of Directors des Unternehmens bekannt.

Herr Michael McMullen hat das Board of Directors von seiner Absicht in Kenntnis gesetzt, mit Wirkung zum Datum dieser Pressemitteilung zurückzutreten, um mehr Zeit für die Verfolgung seiner anderen Geschäftsinteressen aufwenden zu können. Sein Nachfolger ist Alan Pangbourne, der ab dem 1. Oktober 2022 als unabhängiger, nicht geschäftsführender Director in das Unternehmen eintreten wird.

Paul Benson, Vorsitzender des Board of Directors, sagte: „Im Namen des Board of Directors möchte ich Mick für seinen Beitrag zum Unternehmen herzlich danken. Als Vorsitzender des technischen Ausschusses des Board of Directors überwachte er den Abschluss der technischen Überprüfung von Haile. Sein bedeutendes technisches Fachwissen hat dazu beigetragen, das Potenzial zur Leistungsverbesserung bei den Betrieben des Unternehmens, insbesondere bei der Goldmine Haile, in einer schwierigen Zeit zu lenken. Das Board wünscht ihm aufrichtig alles Gute.“

Herr McMullen sagte: „OceanaGold befindet sich jetzt in einer viel besseren Position als zu dem Zeitpunkt, als ich dem Board beitrat. Mit dem Abschluss der technischen Überprüfung von Haile, einer soliden Leistung sowohl bei Didipio als auch bei Haile und einem stärkeren Managementteam bin ich zuversichtlich für die Zukunft des Unternehmens und werde seine Fortschritte mit großem Interesse verfolgen.“

Herr Benson fuhr fort: „Ich freue mich, Alan im Unternehmen willkommen zu heißen. Alan verfügt über sehr vielfältige Management- und Betriebserfahrungen in der Rohstoffindustrie mit Fachkenntnissen in den Bereichen Betrieb, Technik und Großprojektentwicklung. Seine umfassende internationale Erfahrung sowie seine Erfolge in Bezug auf Führung und operative Exzellenz verleihen dem Board of Directors von OceanaGold beträchtliche technische Stärke. Wir freuen uns darauf, dass er ein wertvolles Mitglied des Boards sein wird, während das Unternehmen seine Strategie weiter umsetzt und sich auf die Erzielung von Aktionärsrenditen konzentriert.“