Ark Invest hat sich nach der Umsatzwarnung von Nvidia mit Aktien des Chipherstellers eingedeckt. Vergangene Woche hatte der auf Spiele fokussierte Chiphersteller gewarnt, dass er seine Umsatzprognosen im zweiten Quartal wahrscheinlich verfehlt hat.

Den täglichen Transaktionsberichten von Ark zufolge kauften drei Fonds des Unternehmens, darunter das Flaggschiff Ark Innovation ETF (ARKK), zusammen 366.982 Nvidia-Aktien, was auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktie an diesem Tag in etwa 65 Millionen US-Dollar entspricht.