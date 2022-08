NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihre uneinheitliche Anfangstendenz hinter sich gelassen und mit einem zwischenzeitlichen Aufschwung die jüngste Erholungs-Rally fortgesetzt. Starke Quartalszahlen und Ausblicke der Handelskonzerne beflügelten die gute Börsenstimmung. Im frühen Geschäft hatten einige wichtige Indizes noch im Minus notiert. Die Lage in der US-Bauwirtschaft hat sich im Juli unerwartet deutlich verschlechtert. Die Industrieproduktion ist im Juli dagegen stärker gestiegen als erwartet.

Der Dow Jones Industrial überwand die vielbeachtete Marke von 34 000 Punkte und notierte zuletzt 0,97 Prozent höher bei 34 240,97 Zählern. Das war der höchste Stand seit fast vier Monaten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,53 Prozent auf 4319,92 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 , der zunächst deutlich im Minus notierte, gewann zuletzt 0,19 Prozent auf 13 693,30 Zähler.