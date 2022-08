VANADIUM RESOURCES LTD (ASX:VR8) ("VR8" ODER "DAS UNTERNEHMEN"), entwickelt sein Tier 1 Steelpoortdrift Vanadium Projekt in Limpopo, Südafrika. VR8 führt derzeit eine definitive Machbarkeitsstudie ("DFS") durch, um Bergbauarbeiten durchzuführen und einen Konzentrator und eine Salzröstanlage zu errichten, die potenziell in der Lage sind, anfänglich 12.500 Tonnen V2O5-Flocken mit einem geschätzten Investitionsaufwand von 200 Mio. US$[i] zu produzieren. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, Vanadium Resources (Pty) Ltd (VanRes), eine Optionsvereinbarung zum Erwerb eines 135 Hektar großen Industriegeländes (SRL-Gelände) im Umkreis von 15 km um die Mine Steelpoortdrift (Steelpoortdrift-Minengelände) abgeschlossen hat. Das SRL-Gelände soll als Standort für die geplante Salzröstanlage (SRL-Anlage) dienen, sobald die Machbarkeitsstudie, die voraussichtlich im September 2022 abgeschlossen sein wird, erfolgreich abgeschlossen ist.