Diese Nachricht gab der Aktie von Just Eat Takeaway (Just Eat) deutlichen Auftrieb: kurz nachdem die Briten vermeldeten, dass sie ihre 33-prozentige Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood an Prosus verkaufen werden, stieg der Kurs um über 35 Prozent an. Kein Wunder, denn der Deal könnte Just Eat bis zu 1,8 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Diese setzen sich aus einem Verkaufspreis von 1,5 Milliarden Euro zusammen, sowie eine leistungsabhängige Komponente von maximal 300 Millionen Euro. Den Erlös will die Lieferando-Mutter dazu nutzen, ihre Bilanz zu stärken und ausstehende Rückzahlungen zu leisten.

Auch wenn das Angebot niedriger ausfiel, als vor einem Jahr – damals hatten 2,3 Milliarden Euro im Raum gestanden – fiel der Tenor der Investoren positiv aus, da Sorgen bezüglich der Finanzstärke von Just Eat damit erstmal ad acta gelegt sind. Sofern die Aktionäre zustimmen, soll die Transaktion im vierten Quartal 2022 finalisiert werden.