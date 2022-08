OceanaGold gibt die Veröffentlichung der ergänzenden Umweltverträglichkeitserklärung für Haile bekannt

19. August 2022 (BRISBANE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) („OceanaGold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass das United States Army Corp of Engineers („ACOE“) die ergänzende Umweltverträglichkeitserklärung („SEIS“, Supplementary Environmental Impact Statement) für die Goldmine Haile („Haile“) in Kershaw, South Carolina, veröffentlicht hat.

Die SEIS befindet sich jetzt in einer 30-tägigen Phase für öffentliche Stellungnahmen, nach der es eine 15-tägige Überprüfungsphase gibt, bevor für die SEIS das endgültige Entscheidungsprotokoll (Record of Decision, „ROD“) veröffentlicht wird. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Phase der öffentlichen Stellungnahmen und die Überprüfungsphase zu einer Änderung der SEIS führen werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass das South Carolina Department of Health and Environmental Control und das ACOE die zugehörigen Genehmigungen kurz nach Fertigstellung des ROD und dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens erteilen werden.

Das ROD und die damit verbundenen Genehmigungen sind erforderlich, um mit der Entwicklung der Untertagemine Haile zu beginnen und die Betriebsfläche zu erweitern, um zusätzliche Lagereinrichtungen für potenziell säurebildendes taubes Gestein und Abraum sowie für eine erweiterte Lagereinrichtung für die Aufbereitungsrückstände (Tailings) zu ermöglichen.

Gerard Bond, President und CEO von OceanaGold, sagte: „Die Veröffentlichung der SEIS ist ein wichtiger Schritt, um diesen Prozess abzuschließen und die entsprechenden Betriebsgenehmigungen zu erhalten, die den Beginn der Entwicklung der Untertagemine ermöglichen, die Goldproduktion von Haile steigern und dazu beitragen werden, den vollen Wert von Haile zu erschließen.“

Genehmigt zur Veröffentlichung auf dem Markt durch Company Secretary, Liang Tang.

- ENDE –

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations:

Brian Martin, Senior Vice President, Business Development & Investor Relations

Tel: +1 604 763 4438

ir@oceanagold.com

Sabina Srubiski, Director, Investor Relations

Tel: +1 604-351-7909

ir@oceanagold.com