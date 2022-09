Für Nvidia kam es zuletzt knüppeldick. Das schwache Umfeld und die negative Nachrichtenlage setzten der Aktie in den vergangenen Tagen gehörig zu und befeuerten das Korrekturszenario. Der knackige Kursrücksetzer führte zudem zu einer nachhaltigen Eintrübung des Chartbilds…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Nvidia vom 26.08. hieß es unter anderem „[…] Im Kursverlauf von Nvidia thront im Bereich von 192+ US-Dollar ein potentielles Doppeltop. Der Bereich 167 US-Dollar stellt das Zwischentief dieser Formation dar. In Verbindung mit den 165 US-Dollar liegt eine wichtige Unterstützung vor. Sollte dieser unterschritten werden, könnte es noch einmal prekär werden. Und diese Gefahr bestand zuletzt durchaus, erreichte die Aktie doch unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung den Bereich 167 / 165 US-Dollar. Ein Kursrücksetzer infolge der Zahlen hätte die Aktie dann womöglich noch einmal in Bedrängnis gebracht. Stattdessen schwang sich der Wert zu einer Erholung auf. Diese kann jedoch allenfalls als Teilerfolg eingestuft werden. Letztendlich würde nur ein signifikanter Vorstoß über die 192+ US-Dollar das Chartbild aufhellen. […]“.

Der genannte Unterstützungsbereich 167 / 165 US-Dollar brach unter dem Verkaufsdruck zusammen. Das daraus resultierende Bewegungsziel von 150 US-Dollar wurde ebenfalls zügig abgearbeitet. Mittlerweile ist Nvidia bereits deutlich unter die 150er Marke abgetaucht. Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dokumentiert die prekäre Lage, in der sich die Aktie gegenwärtig aus charttechnischer Sicht befindet.

Nach dem Verlust der 150 US-Dollar rückt nun der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 130 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens. Sollte auch dieser nicht verteidigt werden können, ist Obacht geboten, denn dann könnte sich das Ganze noch bis in Richtung 100 US-Dollar auswachsen.

Die aktuell deutlich überverkaufte Lage könnte allerdings auch jederzeit Gegenbewegungen initiieren. Doch erst Vorstöße, die Nvidia zurück über die Zone 167 / 165 US-Dollar bringen, würden Relevanz erlangen. Bis dahin sind etwaige Versuche mit Vorsicht zu genießen.